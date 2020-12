Ciment McInnis fusionne avec St Marys Cement

Ciment McInnis, qui détient l’usine de Port-Daniel-Gascons en Gaspésie, fusionne avec St Marys Cement pour créer une entreprise produisant et vendant du ciment en Amérique du Nord.

L’entreprise Votorantim Cimentos International du Brésil contrôlera ainsi 83 % de la nouvelle compagnie puisque St Marys Cement est une de ses filiales. La Caisse de dépôt et placement du Québec détient le reste, soit 17 %.

«Cette alliance commerciale permettra de renforcer considérablement le positionnement stratégique des activités combinées de la coentreprise par une capacité de production de ciment accrue, des efficiences opérationnelles et un réseau de distribution amélioré», ont dit les deux actionnaires par communiqué, jeudi.

L’entente prévoit le maintien des emplois à l’usine de Port-Daniel-Gascons au moins jusqu’en 2029.

«La création de cette entité combinée nous permet d’établir un partenariat avec un joueur de calibre mondial doté d’une présence établie - ainsi qu’un solide bilan en matière de rentabilité - en Amérique du Nord en vue d’assurer l’exploitation de l’usine de Ciment McInnis à Port-Daniel-Gascons, l’une des installations les plus modernes et les plus efficientes dans la région», a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l’Investissement durable de la CDPQ.

«Ce partenariat permettra à l’usine de Port-Daniel- Gascons de tirer parti de l’expertise en matière de production, de distribution et d’exploitation de Votorantim Cimentos pour développer les principaux marchés, particulièrement dans l’Est du Canada, dans la région des Grands Lacs ainsi que le long de la côte nord-est des États-Unis, afin de combler la demande croissante en ciment», a-t-elle ajouté.