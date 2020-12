Une recommandation du vaccin Pfizer/BioNTech aujourd’hui aux États-Unis?

Un comité d'experts américains indépendants a commencé jeudi à examiner en public les données du vaccin contre la COVID-19 du duo américano-allemand Pfizer/BioNTech afin de recommander ou non son autorisation, un exercice de transparence inédit dans le monde qui ouvrira la voie aux vaccinations aux États-Unis la semaine prochaine.

Le comité consultatif sur les vaccins de l'Agence des médicaments (FDA) votera à la fin de la journée sur la question suivante: «Sur la base de l'ensemble des preuves scientifiques disponibles, les bénéfices du vaccin de Pfizer/BioNTech contre la COVID-19 excèdent-ils les risques pour son utilisation chez les personnes de 16 ans et plus?»

La FDA prendra sa décision souveraine dans les prochains jours, mais l'issue ne laisse aucun doute, a fortiori après la publication jeudi des résultats d'efficacité et de sécurité dans la revue médicale américaine la plus cotée, le New England Journal of Medicine.

«C'est un triomphe», a écrit dans un éditorial le rédacteur en chef de la revue, Eric Rubin, par ailleurs membre du comité consultatif, dont la réunion est visible par tous sur internet et se terminera vers 22h15 GMT.

Le président Donald Trump aurait aimé aller plus vite. Les fabricants ont annoncé le 18 novembre que leur vaccin était efficace à 95%, et ils ont déposé leur dossier à la FDA deux jours plus tard. Depuis, le Royaume-Uni, Bahreïn et le Canada voisin ont autorisé la mise sur le marché. Les premiers Britanniques ont été vaccinés mardi.

Mais l'agence américaine, accusée d'avoir autorisé en urgence des traitements douteux, dont l'hydroxychloroquine, sous pression de Donald Trump au printemps et à l'été, a tenu à ne pas donner l'image d'une procédure bâclée ni soumise à autre chose que la plus grande rigueur scientifique, consciente que potentiellement des centaines de millions de personnes recevront dans le bras un produit inventé il y a moins de neuf mois.

La FDA et Pfizer ont publié 145 pages de données issues d'un essai clinique sur 44 000 volontaires, offrant des détails d'une finesse incomparable avec ce que l'on sait des vaccins russe et chinois, déjà administrés à grande échelle dans leurs pays.

«La transparence a été excellente, à la fois dans ce qu'a donné Pfizer et dans la synthèse de la FDA», a dit à l'AFP Eric Rubin, par ailleurs professeur de microbiologie à Harvard.

Avions-cargo prêts

Que disent les données? D'abord que le vaccin marche mieux qu'espéré. La première dose commence à protéger dix jours après, et le rappel au 21e jour réduit le risque de 95% de développer la COVID-19 par rapport à une personne non vaccinée.

Il semble en particulier bien prévenir les formes graves de COVID-19.

Ensuite, le vaccin provoque bien des effets indésirables, souvent pénibles, mais sans danger: 80% des vaccinés ont eu mal autour du point d'injection, beaucoup ont ressenti de la fatigue, des maux de tête ou des courbatures.

Mais sur deux mois de suivi en moyenne, le seul effet indésirable potentiellement inquiétant fut quatre cas de paralysie faciale a frigore (de Bell), sur 18 000 vaccinés. C'est souvent temporaire et statistiquement la causalité n'est pas établie, mais la FDA a recommandé une surveillance accrue pour la suite.

Il y a aussi le risque de réactions allergiques, après deux cas au Royaume-Uni.

Qu'ignore-t-on sur le vaccin? La durée de protection, d'abord: des mois, des années? Le temps le dira.

On ne sait pas non plus si le vaccin empêche l'infection par le SARS-CoV-2 et sa transmission, en plus d'empêcher de développer des symptômes.

Ofer Levy, de l'hôpital pour enfants de Boston et un autre membre du comité consultatif, dit à l'AFP qu'il soulèvera la question des femmes enceintes et des enfants, exclus des essais cliniques, sauf dans une phase récente pour les plus de 12 ans.

Restera à distribuer le vaccin, tâche coordonnée par le gouvernement fédéral et confiée au secteur privé.

La première vague sera d'environ trois millions de doses, qui partiront de l'usine Pfizer de Kalamazoo (Michigan), conditionnées dans des cartons contenant jusqu'à 4725 doses chacun et maintenus à -70°C par de la glace carbonique.

Mais l'approvisionnement futur n'est pas garanti: les États-Unis n'ont, à ce jour, commandé à Pfizer que de quoi vacciner 50 millions de personnes.