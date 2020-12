10 idées de cadeaux québécois pour le bas de Noël

Ce n’est pas parce que la pandémie nous privera cette année de célébrer Noël en famille qu’il faut renoncer aux traditions des Fêtes.

Et en ces temps difficiles autant pour le moral que pour nos petites entreprises, quoi de mieux que d’offrir en cadeau des produits québécois à vos proches ce Noël. Vous manquez d’inspiration? Voici 10 idées de cadeaux d’entreprises québécoises pour votre bas de Noël.

1- Cocktails 3D de Poseidn

Voici un cadeau original qui saura surprendre même les plus grands amateurs de cocktails. Disponibles en différentes saveurs, dont Moscow Mule et Concombre et Lime, ces pastilles conçues à partir de la technologie de l’impression alimentaire 3D se dissolvent dans l’alcool et l’eau jusqu’à l’obtention d’un parfait cocktail.

2- Sirops à cocktail de Monsieur Cocktail

Si vous préférez concevoir vous-mêmes vos cocktails, les sirops de Monsieur Cocktail sont l’ingrédient idéal pour relever leur saveur. Ils sont disponibles dans plusieurs saveurs, faits à la main et se glissent merveilleusement bien dans le bas de Noël!

3- Une bougie artisanale de SOJA&CO

Les bougies et chandelles sont des incontournables du bas de Noël, mais que diriez-vous d’opter pour des produits artisanaux, écoresponsables et fabriqués à Montréal? Les bougies SOJA&CO sont faites à la main et fabriquées à partir de cire de soja, une ressource renouvelable et biodégradable. Avec des saveurs comme «Caramel salé et gingembre» ou encore «Old fashioned à l’érable et zeste d’orange», les bougies vous ouvriront même peut-être l’appétit!

4- Chauffe-mains réutilisables de Hot Poc

La pratique des sports d’hiver est à nos portes et la pandémie risque de pousser plusieurs Québécois à prendre l’air dans les prochaines semaines. Gardez vos mains au chaud tout l’hiver avec Hot Poc, qui utilise une technologie thermique permettant de réutiliser chaque chauffe-mains au moins 100 fois.

5- Les tasses de Oui Manon

Elles sont jolies, elles sont drôles et elles sont assurées de faire plaisir à la personne qui la recevra. Les tasses de Oui Manon vont droit au but et c’est exactement la raison qui explique leur succès.

6- Du caramel de La Lichée

Du caramel des Îles-de-la-Madeleine et une recette de grand-mère, c’est ainsi que la compagnie décrit son produit qui, d’un seul coup d’œil, donne l’eau à la bouche. Choisissez entre plusieurs saveurs toutes plus décadentes les unes que les autres.

7- Bonbons de chez Squish

Que serait un bas de Noël sans friandises? Et la compagnie montréalaise Squish a suffisamment de friandises pour remplir le bas d’une famille entière! Leurs bonbons allient saveur fruitée et formes créatives, en plus de compter sur quelques options végétaliennes.

8- Poudre lactée de la Maison Lavande

Cette poudre lactée transforme l’eau du bain en eau laiteuse et hydratante pour assurer une relaxation optimale. Idéale pour favoriser le sommeil, elle assure aussi une meilleure hydratation des peaux sèches et sensibles.

9- Jouets ou hochets en bois de Pois et Moi

Pour les tout-petits, les hochets de chez Pois et Moi sont confectionnés à partir de bois d’hêtre et de silicone de type alimentaire afin de permettre à l’enfant de faire ses dents en toute sécurité. Choisissez entre un hochet à l’effigie d’un paresseux, d’un koala ou encore d’un panada!

10- Sauce Smoke Show

Les sauces Smoke Show sont nées avec un «hangover». Attendez-vous donc à être réveillés par ces produits originaires de Montréal dont le succès ne fait plus aucun doute. Distribuées partout au Canada et utilisez dans certains des restaurants les plus prestigieux de la province, ces sauces rehausseront n’importe quel bas de Noël, particulièrement ceux des amateurs de barbecue.