2,1 M$ pour des logements abordables à Montréal

Alors que Montréal traverse une importante crise du logement et que la pandémie a accru la précarité pour les pauvres, la Ville de Montréal a annoncé, vendredi, un investissement de 2,1M$ pour garantir du logement abordable.

• À lire aussi: Une maison de chambre dans un taudis pour éviter la rue

• À lire aussi: Démantèlement du campement Notre-Dame: le problème d'itinérance déplacé

L’annonce fait partie de la stratégie de l’administration Plante de 12 000 logements d’ici la fin de son mandat.

78 % de l’objectif a déjà été atteint, selon Robert Beaudry, responsable de l’habitation au comité exécutif.

Vendredi matin, dans l’arrondissement de Verdun, M. Beaudry a expliqué que l’aide financière de 2,1M$ était donnée à la Société locative d'investissement et de développement social (SOLIDES) pour l'acquisition et la rénovation de deux bâtiments résidentiels.

Les deux immeubles sont situés au 3410, rue Victoria, dans l’arrondissement de Lachine, et au 794-804, 6e Avenue, dans l’arrondissement de Verdun. Ils comptent respectivement 39 et 6 logements locatifs abordables.

«Je me réjouis de ce projet qui permettra d’accroître l’offre de logements salubres et accessibles financièrement sur le territoire montréalais, plus particulièrement dans des arrondissements où l’on observe des hausses de loyers et où il y a une concentration de ménages locataires qui sont sous le seuil du faible revenu. Ce projet permet de garder le parc immobilier abordable et éviter des situations où des résidents n’auraient plus la capacité de se loger », a déclaré Robert Beaudry.

L’organisme s’engage à maintenir des loyers abordables, tout en améliorant la qualité des logements avec le temps.