Arrivée des vaccins au Québec : «On était tous contents, émus, on criait de joie»

L’arrivée des vaccins au CHSLD Maimonides situé dans Côte-Saint-Luc dans l’ouest de Montréal a eu l’effet d’un vent de fraîcheur auprès du personnel du centre.

De nombreux employés de l’établissement qui compte 387 lits étaient tout sourire lorsqu’ils ont été interrogés par la journaliste de TVA Nouvelles, Marie-Anne Lapierre, vendredi matin.

Pour une travailleuse rencontrée aux aurores, l’homologation du vaccin par Santé Canada était certainement l’une des meilleures nouvelles de l’année.

«On était tous contents, émus, on criait de joie. Enfin nous allons nous libérer des masques, pas en tant que tel, mais ça va aller en s’améliorant petit à petit avec le temps», a-t-elle déclaré avec un sourire dans la voix.

«C’est une bonne nouvelle pour nous, pour protéger nos résidents, pour sauver leur vie, parce qu’ils sont en train de mourir», raconte un autre employé qui admet que l’année a été très difficile.

Une autre membre du personnel soutient pour sa part que le vaccin allait enfin réduire les risques liés à la propagation du terrible virus.

«Mon espoir pour le vaccin, c’est qu’il marche. Et s’il marche, qu’on ne soit pas obligé de porter tout l’équipement de protection, parce que ça nous stresse. On a des employés qui ne sont même pas là, ils appellent parce qu’ils sont en ‘’burn-out’’», raconte un autre travailleur. «Si les vaccins marchent, on est bons! Ça va être super!»

Le premier vaccin pourrait être donné dès demain selon le CHSLD Maimonides, mais une deuxième dose du vaccin devra être injectée 21 jours après la première pour être efficace.

La protection contre la COVID-19 débute une à deux semaines après la fin de la vaccination.

Le vaccin sera donné par des infirmières spécialement formées.