Assurance maladie: une meilleure accessibilité pour les enfants migrants

Le gouvernement québécois a annoncé jeudi un nouveau projet de loi pour améliorer l’accessibilité à la couverture maladie et médicaments pour les enfants nés de parents migrants.

Cette nouvelle mesure pourrait toucher près de 4 350 enfants qu’ils soient nés ou non au Québec, a indiqué le gouvernement.

Avec la modification de la Loi sur l’assurance maladie du Québec, tous les enfants concernés pourraient avoir accès à la RAMQ si leurs parents peuvent fournir la preuve qu’ils sont établis dans la province pour au moins six mois.

«Nous contribuons ainsi à lutter contre certaines inégalités d’accès aux services de santé que nous avions constatées, dans un souci d’équité pour l’ensemble des personnes vivant sur le territoire québécois, et tout particulièrement les enfants et leur famille», a notamment précisé dans un communiqué Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Plusieurs organismes, comme Médecins du Monde Canada et l’Observatoire des tout-petits, ont tenu à saluer cette initiative du gouvernement Legault.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle dans un contexte où la pandémie a contribué à exacerber les inégalités sociales et donc à augmenter les difficultés vécues par les familles migrantes avec un statut précaire, qui ont été frappées durement par la crise actuelle», a ainsi fait savoir dans un communiqué Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits.

Ces associations espèrent cependant que cette modification représente le premier pas pour l’élargissement de la couverture santé de la province.