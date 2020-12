Cancer de la gorge: Guy Lapointe prend du mieux

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Guy Lapointe est rétabli de son cancer de la gorge.

C’est ce qu’il a indiqué au site web de la Ligue nationale de hockey, vendredi, soit un an jour pour jour après que le CH ait annoncé qu’il souffrait de la maladie.

Même si «Pointu» va mieux, il a toujours plusieurs effets reliés aux traitements de radiothérapie et de chimiothérapie qu’il a subis.

«Je me sens plutôt bien, mais la moitié de ma langue est paralysée. Parfois, j'ai de la difficulté à prononcer certains mots. Je ne peux toujours pas goûter la nourriture ou les breuvages. Je suis limité dans ce que je peux manger, car j'ai de la difficulté à avaler», a expliqué Lapointe.

«J'ai rencontré le médecin, la semaine dernière, et il m'a dit qu'il y avait 50 pour cent de probabilités que je retrouve le goût. Ça pourrait prendre une autre année. J'ai eu des traitements très agressifs, car le cancer était avancé», a-t-il ajouté.

Malgré cela, Lapointe n’a pas perdu son sens de l’humour, une caractéristique qui a fait sa renommée dans le vestiaire du Tricolore.

«Je me sens un peu comme une poubelle : on ouvre le couvercle, on lance de la nourriture dedans et on le referme», a-t-il dit à la blague.

Une grosse perte de poids

Il n’y a pas seulement eu du négatif dans cette mésaventure, car Lapointe a connu une perte de poids fulgurante dans la dernière année.

«Dans les aspects positifs, j'ai perdu 50 livres, a affirmé celui qui était un membre du fameux «Big Three». Je pesais 270 livres et j'étais en surpoids. Je suis maintenant à 220 livres, environ 10 livres de plus que lorsque je jouais au hockey. Le médecin m'a mentionné que j'allais devoir perdre du poids. Je n'ai pas perdu mon poids comme je l'aurais voulu, mais je me sens bien physiquement, donc je n'ai pas de problème.»

Lapointe s’est aussi prononcé sur l’édition actuelle du Canadien.

«Ils vont être dans la course et il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'ils vont participer aux séries, a-t-il exprimé. Ils se sont améliorés à chaque position durant la saison morte en ajoutant le gardien Jake Allen, Joel Edmundson en défensive et de bons attaquants en Josh Anderson et Tyler Toffoli. Ils n'auront pas d'excuse cette année. Ils devront livrer la marchandise.»