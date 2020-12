«C’est un album familial» - Meghan Trainor

Meghan Trainor est une amoureuse de Noël, au point où, cette année, elle a illuminé sa maison californienne de centaines de lumières multicolores! L’artiste a récemment réalisé un grand rêve en lançant «A Very Trainor Christmas», son premier disque de Noël. La chanteuse, enceinte de son premier enfant, nous parle de ce nouvel album.

Meghan, comment décririez-vous l’album «A Very Trainor Christmas»?

C’est un disque de Noël, mais c’est aussi un album familial, et c’est pour cette raison que mon nom de famille est mentionné dans le titre. Ma famille entière s’est impliquée dans ce projet. Ç’a toujours été un rêve pour moi de faire un album de Noël, et de le faire avec ma famille est encore mieux! Nous aimons beaucoup célébrer Noël, et ce disque est à l’image de nos célébrations.

Vous êtes complètement amoureuse de la fête de Noël!

Oui! Je suis moi-même un bébé du temps des Fêtes; je suis née un 22 décembre. Je me suis aussi mariée durant la période des Fêtes. J’ai toujours adoré célébrer Noël et j’espère que, en ce temps de pandémie, mes nouvelles chansons originales viendront mettre un baume sur la tristesse des gens.

Votre album comprend six chansons originales et 12 reprises. Avez-vous eu de la difficulté à faire un choix parmi tout le répertoire de Noël?

Ç’a été plus difficile pour moi de choisir les classiques que j’allais reprendre que de créer les six chansons originales! J’ai décidé d’y aller avec les chansons qui représentaient le plus pour moi. Je ne voulais pas reprendre une chanson simplement pour la reprendre; je voulais proposer une nouvelle version, à la sauce Meghan Trainor. J’ai voulu m’approprier ces chansons.

Qu’est-ce qui vous a inspiré les chansons originales?

Je voulais créer quelque chose que je n’avais jamais entendu à la radio durant le temps des Fêtes, quelque chose de différent. Par exemple, une chanson au rythme des Caraïbes, ou une autre complètement pop. Il y a aussi une collaboration avec le mythique groupe Earth, Wind & Fire et un duo avec mon ami Seth MacFarlane.

Vous avez fait un album rythmé et joyeux. Était-ce volontaire?

Je ne m’en suis pas rendu compte en le faisant, mais quand j’ai entendu le résultat, j’ai réalisé que c’était un disque effectivement joyeux, même dansant. J’aime beaucoup les disques de Noël doux et nostalgiques, comme ceux de Frank Sinatra et de Michael Bublé. Mais, en ces temps tristes, je pense qu’arriver avec quelque chose d’heureux était la bonne chose à faire.

Quel est votre plus beau souvenir d’enfance associé à Noël?

Je me souviens que mon frère et moi avions planifié d’attraper le père Noël sur le fait. Le soir, on dormait dehors, sous les arbres, en espérant le voir passer. Sinon, nos soirées en famille, à assembler le sapin, sont des souvenirs magiques. Je me souviens aussi d’une année où mon frère et moi avions reçu un magnifique train électrique, avec lequel nous avons joué pendant huit ans.

À quoi votre soirée de Noël ressemblera-t-elle, cette année?

Comme je suis enceinte de mon premier enfant, je devrai faire attention et limiter les rassemblements. Ça m’attriste beaucoup, car j’aime recevoir durant le temps des Fêtes. Mais je compte bien me reprendre l’an prochain et célébrer en grand le premier Noël de mon fils.

Quels sont vos projets pour l’année 2021?

Je vais apprendre à être une maman et passer du temps avec mon fils. Je vais donc prendre une petite pause puis, tranquillement, je vais commencer à travailler sur de nouvelles chansons.

«A Very Trainor Christmas» est déjà offert en magasin et sur les plateformes musicales. Pour suivre les activités de Meghan Trainor: facebook.com/meghantrainorsongs.