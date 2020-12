«C’est un privilège de jouer dans ce show»

Cela fait déjà 18 ans que «Décembre», la populaire comédie musicale du temps des Fêtes, vient joyeusement carillonner dans nos oreilles. Pandémie oblige, c’est une version web qui attend les fans cette année. Marc-André Fortin, le lauréat de «Star Académie» en 2005, nous en parle avec enthousiasme.

«Décembre», la comédie musicale à grand déploiement, célèbre ses 18 ans! Si c’était une jeune personne, on dirait qu’elle a atteint sa majorité et qu’elle a un avenir merveilleux devant elle. Qu’à cela ne tienne! Même si 2020 a des allures étranges et oblige à une diffusion web, ses artisans ont tout de même donné plus de 500 représentations jusqu’à maintenant.

Un exploit pour Le Québec en chansons! Marc-André Fortin, qui en est à sa 13e année avec la célèbre troupe, nous en parle avec le sourire dans la voix.

«Je joue le sympathique curé du village, qui n’est pas sévère comme ceux de l’ancien temps. On dirait même que c’est un curé olé olé! À un moment donné, il chante “Demain l’hiver”, de Charlebois. Il s’en va dans le Sud avec deux danseuses habillées comme. . . prêtes pour aller à Cuba, mettons! (rires) On ne veut pas donner l’image d’un vieux curé grincheux. Ça reste le fun. Je fais aussi le bûcheron. Même si j’ai 39 ans, je joue un jeune homme début vingtaine. Le bûcheron est loin de sa famille, comme cela était autrefois. Il est parti travailler dans les bois pour plusieurs mois. Dans l’histoire, sa conjointe est enceinte de leur premier enfant. Il espère revenir à temps pour Noël et, surtout, pour pouvoir assister à la venue de son bambin.»

La magie des Fêtes

Marc-André nous parle de son expérience: «C’est un privilège pour moi de jouer dans ce show-là, qui revient d’année en année. C’est devenu comme une tradition pour bien des gens.

Ce sont les mêmes personnes qui reviennent à 90 %, je dirais. C’est particulier de faire un spectacle comme celui-là. Dans une année normale (sans pandémie), on installe la magie des Fêtes dans le cœur des gens.

Voir les enfants s’émerveiller devant les décors grandioses, voir les gens âgés avec les yeux brillants car cela leur rappelle des souvenirs, comme la grande veillée du bon vieux temps avec la grande tablée, les bottes dans le bain et les manteaux sur le lit, c’est formidable! Moi, je suis chanceux, j’ai un peu connu ça. Nos racines québécoises sont racontées dans ce show-là.

On est tellement une équipe formidable! Avec les années, on est devenus comme une famille. »En direct de son salonMais ce n’est pas tout. Marc-André confie: «Une année normale, on joue un mois, un mois et demi. On a de 15 à 20 représentations. En ne pouvant pas le faire cette année, on sera encore plus chanceux de le reprendre l’an prochain.

La captation diffusée sur le web a été enregistrée il y a quelques années. C’est un enregistrement d’une qualité exceptionnelle. C’est aussi bon qu’un show télé avec plein de caméras.

L’excellence est là. Chacun pourra l’écouter chez lui, à l’heure qui lui convient. Pour 35 $ taxes incluses, vous recevez un lien et vous décidez du moment de votre choix pour assister au spectacle, qui dure quand même deux heures.

Toute une équipe!

L’ex-académicien enchaîne: «Il y a quatre enfants qui jouent avec nous. Ils ont leur doublure car, avec l’école, ils ne peuvent assumer toutes les représentations. Il y a aussi huit danseurs et huit chanteurs adultes.

C’est une grosse production. Quelqu’un qui ne l’a jamais vu ne peut pas comprendre l’ampleur de ce spectacle. Il y a aussi beaucoup de monde derrière la scène. C’est un gros bateau. On se fait demander année après année: “Pourquoi vous ne venez pas jouer à Québec? Au Saguenay?” C’est un immense travail de déménager ce spectacle. Je crois que cela prend quatre ou cinq jours à monter et à démonter les décors. Et c’est un show de Noël; on ne peut pas commencer en septembre »Cette année, tout le Québec est convié.

Alors, à vos ordis! Dès le 19 décembre, offrez-vous «Décembre», directement dans votre salon pour 35 $ (taxes et frais de service inclus).

On peut réserver la webdiffusion à placedesarts com et à quebecissime.net.