Comment Kovrig réussit à tenir en prison?

Lire, chanter ou faire 7000 pas par jour dans sa cellule: la femme du Canadien Michael Kovrig, détenu « arbitrairement » par la Chine depuis deux ans raconte ce qui aide son mari à tenir et dit son espoir de le revoir en 2021.

Michael Kovrig « est toujours très fort physiquement et mentalement, il fait tout son possible pour rester dans cet état d’esprit positif », se félicite Vina Nadjibulla, qui vit à Toronto.

Ancien diplomate et conseiller du centre de réflexion International Crisis Group, Michael Kovrig a été arrêté en Chine le 10 décembre 2018 avec son compatriote Michael Spavor, un homme d’affaires, pour espionnage présumé. Quelques jours plus tôt, le Canada avait arrêté à Vancouver la directrice financière du chinois Huawei, à la demande des États-Unis.

Le Canada et ses alliés y voient une mesure de rétorsion, ce que Pékin dément. Ottawa dénonce des « détentions arbitaires » et exige la libération des deux hommes, détenus depuis deux ans dans des conditions difficiles, avec de rares visites consulaires pour seul lien avec l’extérieur.

Bien qu’elle soit séparée de son mari, Vina Nadjibulla continue de lui écrire, sans savoir si tout le courrier lui parvient. Ses principales sources d’information sont donc les visites consulaires, suspendues entre janvier et octobre pour cause de pandémie.

Pour garder le moral, Michael Kovrig dévore les livres. De philosophie, mais aussi « des biographies de gens qui ont traversé le même type d’épreuves que lui », dit-elle. « C’est très important pour lui ».

Ce fan de Leonard Cohen et des rockeurs britanniques Sisters of Mercy chante aussi pour passer le temps. « Il adore la musique et connaît beaucoup de paroles par coeur, ça l’aide beaucoup », explique-t-elle.

Les possibilités d’exercice sont limitées dans une cellule qui mesurerait moins de 10 m2, selon des informations de presse. Alors Michael Kovrig marche, si possible 7000 pas par jour, détaille son épouse.

Humour et résilience

Selon son patron à Crisis Group Robert Malley, Kovrig a gardé son sens de l’humour, prévenant par exemple que son prochain rapport risquait d’arriver avec du retard.

« Ça fait toujours du bien d’entendre ça parce que ça montre que son moral est intact et sa détermination très forte », dit Mme Nadjibulla. Les « deux Michael », comme les appellent les médias canadiens, « essaient de garder leur humanité malgré tout ça, et ce sens de l’humour est capital pour eux ».

L’ambassadeur du Canada en Chine Dominic Barton a confirmé mardi devant une commission parlementaire que les deux hommes étaient « très en forme, aussi bien physiquement que mentalement », saluant leur « résilience ».

Jeudi, jour anniversaire de leur détention, le premier ministre Justin Trudeau a réaffirmé la détermination d’Ottawa à obtenir leur libération, remerciant au passage ses alliés internationaux pour leur soutien.

L’épouse de M. Kovrig se dit « reconnaissante » de l’action d’Ottawa, qui a fait de ce dossier une « priorité », comme l’a rappelé M. Trudeau lors de son premier appel avec le président élu américain Joe Biden.

« Comme beaucoup de Canadiens, j’espère que la nouvelle administration (américaine) apportera des progrès dans ce dossier », veut-elle espérer.

Pour autant, « ça fait deux ans et le statu quo n’est pas satisfaisant, nous devons explorer d’autres options pour obtenir leur libération », plaide-t-elle.

Le Wall Street Journal a récemment rapporté que le gouvernement américain discutait avec la numéro deux de Huawei Meng Wanzhou pour l’autoriser à quitter le Canada et regagner la Chine si elle reconnaissait certaines des accusations portées contre elle.

Comme le gouvernement, Mme Nadjibulla n’a pas souhaité commenter ces informations, et les espoirs qu’elles soulèvent d’une éventuelle libération des Michael si Meng Wanzhou était libérée.

Elle préfère compter sur l’union sacrée qui s’est faite au Canada pour exiger la libération des deux hommes.

« Les Canadiens sont unis sur la nécessité de mettre fin à ces détentions arbitraires et injustes », conclut-elle. « Alors que nous franchissons ce cap très difficile » des deux ans de détention, « c’est ce qui nous donne de l’espoir, c’est ce qui aide Michael à garder l’espoir ».