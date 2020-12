Des enfants abandonnés

Marie-Claude Barrette s’intéresse aux jeunes qui grandissent au sein de mouvements à déviation sectaire dans Cultes religieux : des enfants oubliés, un nouveau documentaire qui sortira le 14 janvier sur Club illico.

Produit par Sphère Média (Une autre histoire, Cardinal, Transplanté) en collaboration avec Québecor Contenu, cette série de deux épisodes cherche à mettre en lumière le sort que subissent des centaines d’enfants au Québec, qui doivent se plier aux croyances religieuses de groupes auxquels leurs parents appartiennent.

Jointe au téléphone, Marie-Claude Barrette parle d’un documentaire très émouvant.

« Comment est-ce possible, qu’en 2020, ces groupes religieux puissent continuer leur mission sans rendre de comptes au gouvernement ? Ces enfants méritent d’avoir une éducation adéquate qui correspond aux normes du ministère de l’Éducation, mais parce qu’ils s’abritent sous quelque chose qui est relié aux cultes religieux, c’est comme s’ils avaient une espèce de barrière de protection. Il n’est pas acceptable qu’au Québec on puisse vivre selon d’autres lois que celles du gouvernement. C’est choquant. Pourquoi est-ce qu’on tolère ça ? Pourquoi est-ce qu’on accepte ça ? »

Intensité

Cultes religieux : des enfants oubliés marque les retrouvailles de Marie-Claude Barrette et Patricia Beaulieu, la réalisatrice d’Où es-tu ?, une série dans laquelle l’animatrice de Deux filles le matin s’entretenait avec des proches de personnes disparues sans laisser de traces.

« Avec Où es-tu ?, on a vécu des moments très intenses, mais avec Cultes religieux : des enfants oubliés, on atteint un autre niveau d’intensité, déclare Marie-Claude Barrette. Parce qu’on parle directement aux victimes. C’est des entrevues particulières, avec des gens qui ne l’ont pas eu facile, qui n’étaient pas libres d’être ce qu’ils étaient... et qu’on a abandonnés, en quelque sorte. »

Voulant éviter tout type de voyeurisme télévisuel, Marie-Claude Barrette n’a pas cherché à connaître en détail les traitements qu’ont subis ces enfants.

« Qu’est-ce qu’on t’a fait ? Où ? Quand ? Comment ? Ce n’est pas ce qui nous intéressait. Ce qu’on voulait savoir, c’est : est-ce que quelqu’un a pu t’aider ? As-tu demandé de l’aide ? Comment as-tu réussi à t’en sortir ? Une fois que tu t’en es sorti, comment as-tu réussi à vivre ? Qu’est-ce qu’il te reste de cette période ? Quelles sont tes perspectives d’avenir ? »

Nouveau projet

En raison du coronavirus, qui a mis tout le Québec sur pause au printemps, les tournages de Cultes religieux : des enfants oubliés n’ont pris fin qu’en octobre. Depuis ce temps, Marie-Claude Barrette prépare un documentaire secret qui nécessitera toute une année de tournage.

« Je veux faire des choses qui font avancer, qui font réfléchir », affirme l’animatrice.