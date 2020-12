Du canot et du kayak l’an prochain à la plage de l’Est, mais pas de baignade

La plage de l’Est continue de prendre forme dans le quartier Pointe-aux-Trembles, à Montréal, où la phase 2 des travaux a été achevée en octobre dernier.

Dans le cadre de cette autre étape, le terrain de 1,2 hectare a continué d’être amélioré en vue de permettre un accès au fleuve dès 2021 pour des activités comme le canot et le kayak.

La baignade à partir de la plage de galets demeurera toutefois interdite «en raison de débris et de sédiments contaminés dans l'eau pouvant nuire à la santé et à la sécurité des usagers», a-t-on précisé vendredi, par communiqué, ajoutant qu’il «faudra attendre que soient réalisés les travaux de réhabilitation environnementale du littoral». Ceux-ci sont estimés à 5 millions $.

Les coûts d’aménagement de la plage de l’Est sont pour leur part de l'ordre de 7,3 millions $.

La phase 2 a permis d’aménager «une promenade de béton éclairée, une jetée composée d'acier et de bois qui s'amorce à proximité du pavillon et qui se prolonge vers le fleuve, un jeu d'eau intégré à la promenade de béton, une grande aire gazonnée, du mobilier urbain, un abri ouvert intégré à la jetée et une plage de galets», a indiqué l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT).

La plage était déjà dotée d’un pavillon de services avec toilettes et douches extérieures ainsi que de deux terrains de volleyball de plage.

«La plage de l'Est se veut un lieu rassembleur et animé pour les citoyens de RDP-PAT», a dit la mairesse Caroline Bourgeois, qui se réjouit qu’une première plage soit aménagée dans l’est de l’île de Montréal.

«La plage de l'Est, c'est un projet passionnant, mais complexe, a indiqué la mairesse Bourgeois. La suite des travaux implique plusieurs acteurs de différents paliers et dépend également de plusieurs facteurs. D'ailleurs, un montant de 5 millions $ accordé à la Ville de Montréal par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de revitalisation pour l'Est de Montréal permettra de procéder à la réhabilitation du littoral contaminé sur le site de la plage de l'Est. Nous sommes confiants que ces travaux puissent se réaliser dans un délai raisonnable.»