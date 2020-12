Fausse publication sur l'accès aux Monts-Valin

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean met la population en garde concernant une fausse publication qui circule actuellement sur Facebook avec le logo de l'organisation.

On peut y lire que seuls les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront autorisés sur les Monts-Valin du 15 décembre au 15 janvier et que les gens de l'extérieur s'exposent à des amendes. Or, c'est complètement faux.

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a précisé vendredi que les gens de l'extérieur sont les bienvenus du moment qu'ils respectent les règles de la santé publique.