«J’ai vécu en me laissant porter par la vague» - Kim Thúy

Sa jeunesse singulière a appris à Kim Thúy à surfer sur la vague en toutes circonstances. Au lieu de se battre contre le courant, l’écrivaine consent à se laisser porter. Ainsi, pendant le confinement, Kim a profité de la période pour cultiver le bonheur en famille, consciente de cet immense privilège. Parce que l’amour est au cœur de ses actions, son dernier roman, «Em», est une invitation à aimer, et c’est au cœur du Vietnam qu’elle a campé le décor de ses histoires, qui se lisent comme autant de leçons de vie.

Kim, vous nous avez récemment offert un nouveau roman, intitulé «Em». Que pouvez-vous nous en dire?

Je sais que les histoires que je raconte sont peut-être un peu lourdes, mais le message que je veux faire passer tient dans le titre: «Em». Aimons-nous. C’est probablement notre seule arme. Le bien est dans le mal. Ce sont les situations extrêmes qui provoquent les gestes héroïques. S’il n’y avait pas eu de catastrophes, il n’y aurait pas de Croix-Rouge. L’être humain est intrinsèquement bon et mauvais. On souligne beaucoup notre part d’ombre actuellement, mais nous sommes capables de générosité.

Vous situez vos histoires en pleine guerre du Vietnam et vous terminez votre livre avec des chiffres qui donnent le vertige...

J’ai moi-même eu le vertige... Ce qui était triste, c’était de voir qu’un pays qui a des moyens comme les États-Unis pouvait compter chaque corps, chaque soldat qui avait participé à la guerre, mais que pour le pays qui était le lieu de combat, on évoquait entre 1,5 et 2 millions de morts... Il y a quand même un jeu de 500 000 personnes! Dans un documentaire, un général disait que la vie d’un Vietnamien n’avait pas la même valeur que celle d’un soldat américain...

Quand on a vécu la guerre, arrive-t-on à se détacher de son passé?

Je n’ai pas l’impression d’avoir vécu la guerre, car j’étais dans une tour d’ivoire. C’est pour cette raison que ce livre m’a beaucoup secouée. J’ai réalisé à quel point j’étais enveloppée, détachée de cette réalité. Mes parents ont aussi été très choyés, mais disons qu’il y a une transmission culturelle. On porte en soi l’histoire de son pays. Comme la victime, le dominant porte aussi une blessure. J’ai essayé d’expliquer la complexité de l’humain qui porte en lui le beau et le laid. Je crois que nous devons faire l’effort de souligner le beau pour que ça devienne un réflexe.

En cette période de pandémie, comment avez-vous traversé les derniers mois?

C’est une lune de miel familiale! Je savoure ces moments. Ça repose sur le fait que tout est éphémère. Je pense que nous n’avons jamais autant touché à l’éphémère que maintenant. Nous ne savons pas ce qui nous attend, nous ne sommes sûrs de rien. Mon fils autiste, qui a 18 ans, va à l’école, mais j’ignore s’il pourra encore y aller demain. Un seul cas de COVID dans sa classe, et ce sera terminé. Je compose bien avec l’éphémère, mais j’ai l’impression que ce n’est pas le cas de tout le monde... (sourire)

La situation exige une grande adaptation...

Oui, mais nous aimons avoir le contrôle sur notre vie, alors que nous n’en avons aucun! Ça, c’est quelque chose que j’ai appris sur le bateau. Quand il y avait des naufrages, on retrouvait parfois sur la rive des bébés ou des gens qui ne savaient pas nager: ils étaient vivants! Un mythe s’est créé chez les «boat people» vietnamiens: on croyait que c’était préférable de ne pas savoir nager... Ceux qui ne savent pas nager se laissent transporter par la vague, ce qui les amène jusqu’à la rive. Ceux qui savent nager luttent contre les éléments et meurent.

Quel impact cela a-t-il eu sur votre vie?

Depuis ce jour, j’ai vécu ma vie en me laissant porter par la vague. Dans un camp de réfugiés, on ne sait pas à quel moment on va manger, à quelle date on ressortira du camp, ni dans quel pays on aboutira. J’ai été entraînée à vivre l’événement. Aujourd’hui, je sais qu’avec mon fils aîné, qui est à sa troisième année de droit, notre temps est compté. Les repas que nous partageons sont comptés. Je suis contente de partager son quotidien, son intimité, chose que bientôt, je ne partagerai plus avec lui.

Vous goûtez la pleine saveur de ces moments?

Oui, parce que c’est comme un cadeau qu’on m’offre avant que tout change. Je m’assois au comptoir de la cuisine, d’où j’ai une vue sur 360 degrés, et je suis au courant de tout ce qui se passe. Je peux m’occuper de mes fils, partager avec eux, échanger ne serait-ce que quelques mots. C’est une vraie chance... Je peux regarder mon fils autiste pendant des heures, observer ce qu’il regarde. C’est précieux. Ses profs sont tellement diligents... Nous avons beaucoup de chance. Il est heureux d’être à l’école: il était tanné de nous! (rires) Nous nous lassons même des bonnes choses, et c’est normal. Même les plats que nous adorons, nous ne pouvons pas les manger tous les jours...

Pour les couples, l’épreuve a aussi été difficile, semble-t-il...

Ça, je le comprends! (rires) Il faut beaucoup d’abnégation pour que tout fonctionne. Il faut revenir à la base, se rappeler pourquoi on fait ce qu’on fait. Si je fais plus de ménage, c’est pour que mes enfants soient bien. Je ne me compare pas. J’ai toujours dit au père de mes enfants que je considère que tous les deux, nous donnons 100 %. Ce n’est pas 50-50. Alors ce que je donne, c’est un bonus, et de sa part, c’est aussi un bonus. Je devrais être capable de prendre soin de mes enfants à 100 %. Je suis mère 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le père de mes enfants et moi sommes complémentaires. Je ne m’attends pas à ce qu’il élève nos enfants de la même manière que moi. C’est grâce à lui que mon fils autiste peut skier et patiner. Si ça ne tenait qu’à moi, il resterait assis sur le sofa, car je le protège trop...

Votre mère était-elle particulièrement exigeante?

Chez les Asiatiques, nous tenons pour acquis que les enfants sont assez forts pour être lucides et travailler sur ce qui ne va pas. Mon fils a eu 96 % lors d’un examen. Je lui ai demandé ce qu’il n’avait pas compris... C’est magnifique, 96 %, mais s’il traîne le 4 % qu’il ne comprend pas, ça deviendra 8 % puis 16 %. C’est exponentiel. Je lui donne l’heure juste. Il sait que je le fais avec tout mon amour et ma bienveillance... Moi, je suis née faible. J’étais allergique à tout et je pesais 2,5 kg... Si je me compare à mes cousins, je suis moins intelligente. Depuis que j’étais toute petite, ma mère me disait que je n’avais pas eu la chance d’être née belle, alors il fallait que je construise ma beauté intérieure. C’est long, mais c’est la seule chose que je pouvais changer. Je sais que je ne suis pas belle, mais je sais comment être une belle personne. C’est pour cette raison que ma grand-mère me disait: «Toi, tu es la preuve que l’intérieur peut affecter l’extérieur.»