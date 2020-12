La folie de la tourtine s’empare des Québécois

Un restaurant du Saguenay-Lac-Saint-Jean a trouvé le moyen de se réinventer en temps de pandémie : son équipe a créé la tourtine!

Ce nouveau plat, en forte demande depuis son invention par Baron BBQ il y a quelques semaines, est un mélange de deux mets forts appréciés dans la Belle Province : la tourtière et la poutine.

La tourtine est composée d’une tourtière à base de viande fumée, dans laquelle on ajoute des patates, du fromage en grains et une sauce maison.

Depuis sa mise en vente, la demande est exponentielle.

«Il y a quelques semaines, la production était de 50 par semaine. On est passé à 100 et là on en a fait 200 juste hier!» explique le propriétaire du restaurant de Saint-Ambroise, Jean-Sébastien Gauthier.

Le commerce, qui a ouvert ses portes pendant la pandémie, se concentrait sur les repas pour emporter depuis que la région est passée en zone rouge.

Mais devant le succès fulgurant de sa nouvelle création, ce premier projet a été mis sur la glace et la cuisine a été modifiée afin de laisser place à la production de la tourtine.

Manque de personnel

Le propriétaire du Baron BBQ de Saint-Ambroise se trouve devant un autre problème : le manque d’employés pour répondre à la demande.

L’équipe s’affaire donc à contacter des collègues restaurateurs afin d’engager leurs employés actuellement sans emploi en raison de la pandémie.

Une idée originale qui permettra au commerce de survivre.

«L’objectif, c’est de se rendre au printemps. En plus, si on est capable d’avoir un succès avec ça, tant mieux!», espère Jean-Sébastien Gauthier.