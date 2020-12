La mairesse Sue Montgomery gagne sa cause en Cour supérieure

La Cour supérieure s’est rangée vendredi du côté de la mairesse de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, dans sa cause qui l’oppose à la Ville de Montréal.

L’ancienne journaliste élue mairesse de CDN-NDG en 2017 sous la bannière de Projet Montréal est devenue indépendante l’hiver dernier, après avoir été éjectée du caucus du parti de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons que Sue Montgomery avait refusé de se départir de sa cheffe de cabinet, Annalisa Harris, même si un rapport du Contrôleur général de la Ville alléguait qu’il y avait eu du harcèlement psychologique envers deux fonctionnaires, dont le directeur de l’arrondissement, Stéphane Plante.

Mme Montgomery a toujours maintenu qu’elle n’avait pas de preuves contre Mme Harris.

Dans sa décision de vendredi matin, le juge Bernard Synnott ordonne à la Ville de Montréal de mettre fin aux directives empêchant la directrice de cabinet de communiquer avec les fonctionnaires de l’arrondissement.

Réagissant brièvement au jugement, Annalisa Harris s’est dite «soulagée» de l’issue de cette cause.

Réaction de l'opposition officielle

«C’est clair à la lecture du jugement que le cabinet de la mairesse Plante est grandement responsable de la crise et a contribué à faire traîner cette situation déplorable durant près d'un an. Dès le début du conflit entre Mmes Montgomery et Plante, j'ai toujours été d'avis que cette question devait être réglée devant les tribunaux pour éviter un climat de travail malsain en arrondissement. Ça fait un an que les citoyens de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce vivent avec cette crise interne chez Projet Montréal. Malheureusement, il découle, suite à cette mauvaise gestion de Valérie Plante, des plaintes à la CNESST et à la CMQ; on est loin de la conclusion de cette saga», soutient Lionel Perez, conseiller de ville de Darlington et chef de l'opposition officielle.