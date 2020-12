La Ville recommande le masque à l’extérieur dans le Vieux-Québec

Un panneau lumineux recommandant aux passants de porter le masque, même à l’extérieur, sur la rue Saint-Jean, a récemment fait son apparition à Québec.

L’initiative provient de la ville de Québec, qui a agi de façon totalement indépendante dans ce dossier.

«Ce n’était pas une demande de la santé publique, c’est notre initiative», confie Wendy Whittom, porte-parole de la ville.

Photo Agence QMI, Guy Martel

La décision d’installer l’affichage découle de la hausse de cas récente dans la ville de Québec. La ville veut ainsi sensibiliser la population dans un secteur où la distanciation peut parfois être difficile à respecter.

«Dans le Vieux-Québec, il y a beaucoup de marcheurs et la distance de deux mètres entre les personnes ne peut pas toujours être respectée. [...] Même si le port du masque n’est pas réglementé à l’extérieur, pour nous c’est une bonne pratique que l’on suggère», ajoute Mme Whittom.

Pas un règlement

Même si les policiers ont récemment reçu ordre d’être plus strict dans l’application du décret interdisant les rassemblements, cette nouvelle suggestion de la ville ne fera en aucun cas figure d’obligation.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«La police va toujours faire de la surveillance et pas seulement là, mais partout. Ça, ça leur appartient. Mais ça ne fait pas foi de règlement de mettre le masque dehors. Ce n’est pas un règlement, c’est une suggestion de notre côté, tout simplement», insiste la porte-parole de la ville, ajoutant que la suggestion s’applique principalement aux artères achalandées du Vieux-Québec.

Il n’est d’ailleurs pas impossible que d’autres panneaux fassent leur apparition dans le futur.

«Ce n’est pas prévu pour l’instant, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y en aura jamais. On le voit dans le secteur autour de l’hôtel de ville, près des jardins, où il y a des décorations, on remarque plus de marcheurs. On pourrait peut-être en mettre là, je n’ai pas encore l’information, mais la consigne sera rappelée», souligne Wendy Whittom.

Le SPVQ plus présent

D’autre part, le SPVQ a confirmé vendredi sa présence accrue lors de diverses opérations à l’approche du temps des Fêtes.

Rappelant avoir «le mandat d’appliquer les mesures imposées», le service de police avise que des agents seront présents dans les centres d’achat et magasins à grande surface, où l’achalandage sera important.

«Les policiers auront le mandat de faire appliquer les règles aux personnes et commerces en infraction. Une tolérance minimale sera exercée face aux individus et aux entreprises qui ne respectent pas les règles sanitaires», a indiqué par voie de communiqué la police de Québec.

Les contrevenants s’exposeront à des amendes «remises sur-le-champ» de plus de 1000$.