Le Royaume-Uni réduit la durée de sa quarantaine de 14 à 10 jours

Les voyageurs arrivant au Royaume-Uni concernés par les mesures de quarantaine ou les citoyens «cas contact» d'une personne testée positive au COVID-19 ne devront plus s'isoler que 10 jours au lieu de 14, ont indiqué vendredi les quatre médecins en chef britanniques.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

«Après avoir examiné les dernières données, nous sommes maintenant convaincus que nous pouvons réduire le nombre de jours d'isolement de 14 à 10 jours», ont annoncé dans un communiqué commun les médecins en chef des quatre nations constitutives du Royaume-Uni.

Avec plus de 63 000 morts, le Royaume-Uni est le pays européen le plus durement frappé par la pandémie, juste devant l'Italie. Le changement prendra effet lundi 14 décembre à 00H01 locales en Angleterre, Écosse et en Irlande du Nord, le Pays de Galles ayant déjà mis en place cette mesure.

«L'isolement, que ce soit pour les cas contacts identifiés par le service de traçage ou pour les voyageurs venant de l'étranger soumis à une quarantaine, est essentiel pour réduire la propagation de la Covid-19», affirme le communiqué, qui "exhorte" les personnes concernées à bien rester chez elles pendant cette période, même si elle a été raccourcie.

Le gouvernement britannique avait par ailleurs précisé fin novembre qu'à partir du 15 décembre, les voyageurs arrivant en Angleterre par avion, ferry ou train pourront mettre fin à leur quarantaine s'ils font la preuve d'un dépistage négatif de la COVID-19 réalisé au moins cinq jours après leur arrivée.

Ils devront réserver ce dépistage avant de voyager et rester isolés avant de l'effectuer, mais aussi payer eux-mêmes ce dépistage qui doit être réalisé dans le privé, pour un coût compris entre 65 et 120 livres (entre 73 et 135 euros environ).