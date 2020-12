Les arbres de Noël naturels s'envolent

Si vous êtes à la dernière minute pour aller chercher votre sapin de Noël naturel, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Plusieurs kiosques du Québec sont en rupture de stock.

À deux semaines de Noël, les Plantations Stéphan Perreault de Windsor, en Estrie, ont fermé leur kiosque pour la saison, vendredi, en fin de journée.

«Nous sommes en manque de sapins! Nous avons eu une année record, les gens sont venus plus tôt et plus nombreux qu'à l'habitude. Il nous reste des sapins de quatre ou cinq pieds, mais on doit les laisser pousser pour les années futures», a expliqué à TVA Nouvelles Viviane Perreault.

Les plantations sont garnies, mais les producteurs ne veulent pas sacrifier les prochaines saisons.

«Ça prend environ une quinzaine d'années à un sapin pour atteindre la hauteur qu'on souhaite pour faire un bel arbre de Noël», a raconté Jimmy Downey de la Sapinière Downey de Hatley.

Ici aussi, le propriétaire parle d'une saison record. «Notre ancien sommet était de 238 sapins vendus en une journée. Samedi dernier, nous en avons vendu 450», a-t-il dit.

Il s'attend à un autre week-end très occupé.