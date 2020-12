Les banlieues de l’île de Montréal invitées à voter contre le budget Plante

Les maires des villes liées de l’île de Montréal sont invités à voter contre le budget 2021 de la Ville de Montréal et de l’agglomération ce vendredi.

«Nous ne pouvons pas appuyer un budget qui se fonde sur un partage inéquitable des coûts des services de l’agglomération de Montréal», a dit Georges Bourelle, qui est maire de Beaconsfield et vice-président de la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal.

«Le budget présenté comporte des écarts significatifs de l’ordre de 173 millions $ dans les prévisions de revenus et des dépenses, notamment en ce qui concerne les dépenses prévues par le Service de sécurité [incendie de Montréal] et les revenus projetés pour les amendes et pénalités», a ajouté M. Bourelle.

Selon ce dernier, «de tels écarts alimentent l’inquiétude des villes liées quant à l’état réel des finances publiques de la Ville de Montréal et affecteront ultimement le paiement de nos quotes-parts».

On compte 15 villes liées sur l’île de Montréal. Elles sont membres de l’Association des municipalités de banlieue (AMB).

Le maire de Dollard-des-Ormeaux est du même avis que M. Bourelle et dira non au budget 2021 de la Ville de Montréal et de l’agglomération.

«Il faut comprendre que la stratégie de réduction de 207 millions $ du paiement au comptant par la Ville de Montréal exercera une forte pression sur la dette nette, a dit le maire Alex Bottausci. En effet, celle-ci passera de 5,5 milliards $ à 6,1 milliards $, selon les données budgétaires. Dans ce contexte, nous nous retrouvons donc dans une position où nous devons nous opposer fermement à ce budget d’agglomération.»

Le président de l’AMB et maire de Montréal-Ouest, Beny Masella, souhaite que tous les maires des villes liées offrent une fin de non-recevoir à la mairesse Valérie Plante.

«L’Association des municipalités de banlieues endosse et appuie la position des maires des villes liées de l’agglomération de Montréal, qui la représente au sein de la Commission des finances et de l’administration, a dit M. Masella. Nous ne pouvons pas appuyer ce budget en raison de l’iniquité existant dans le partage des coûts des services de l’agglomération de Montréal. Nous croyons qu’un partage équitable entre l’ensemble des villes de l’agglomération doit tenir compte, notamment, de la consommation réelle des services de l’agglomération par chaque municipalité.»

Il s’agit du dernier budget de Projet Montréal avant les élections de novembre 2021.