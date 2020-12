Méfiez-vous du monoxyde de carbone

Les autorités craignent une recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone en raison de l'augmentation du télétravail et du temps des Fêtes qui se passera en totalité à la maison. Un appel à la prudence est donc lancé aux Québécois.

«Cette année, les gens sont en télétravail, ils ont des systèmes de chauffage d'appoint. Donc ça prend absolument un détecteur de monoxyde de carbone, parce qu'on le répète, c'est un gaz incolore, inodore, qui se mélange à l'air», a expliqué vendredi Christian Parent, pompier-préventionniste à la Ville de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent.

Les risques d'intoxication au monoxyde de carbone augmentent donc. Les pompiers et les autorités de la santé publique doivent intervenir chaque année sur des situations.

«La plupart du temps, ça se manifeste par un mal de tête, une difficulté graduelle à respirer. Le cœur qui bat vite, des palpitations. Il y a une variété de symptômes», a relaté le Dr Thomas Chevrier-Laliberté, médecin-conseil en santé publique au Bas-Saint-Laurent.

«Lorsqu'on parle de monoxyde de carbone, c'est dans l'air, il faut penser que ça va affecter tout le monde», a-t-il ajouté.

Conséquences graves

Ce gaz peut avoir de graves conséquences et peut causer la mort.

«Pour les personnes qu'on enquête en santé publique, souvent, on les retrouve à l'urgence, parfois ils doivent être transférés au centre hyperbare», a précisé le médecin-conseil en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les cendres du foyer ou du poêle à bois peuvent aussi causer des problèmes.

«Les cendres, il y a des gens qui vont mettre cela à côté du poêle, à côté de l'appareil. Ça va à l'extérieur. Les cendres dégagent du monoxyde de carbone et on peut se faire intoxiquer à cause d'une chaudière mal entreposée à l'intérieur de la maison. Les centres, ça va à l'extérieur dans un contenant métallique avec un fond surélevé afin qu'il n'y ait pas de contact avec une galerie ou le sol. On met ça à un mètre de toute matière combustible, donc de la maison, du garage, des sapins», a précisé Christian Parent.

Les autorités de la santé et les pompiers le répètent: un détecteur de monoxyde de carbone est nécessaire lorsqu’un appareil de chauffage d'appoint est utilisé à la maison.