Michel Louvain prend ça un jour à la fois

Michel Louvain n’avait pas vraiment conscience de ses 83 ans jusqu’à ce que le gouvernement décide de fermer les salles de spectacle. Il trouve la période difficile, d’autant plus qu’il ne peut plus faire son métier. Il vient tout juste de s’installer dans son condo en Floride, où le beau temps et la chaleur lui redonnent de la force et de l’énergie.

Pour la première fois en 64 ans de carrière, Michel Louvain n’a pas pu aller à la rencontre de son public cette année. Une situation qui lui a beaucoup pesé. Heureusement, il y a quelques semaines, il a pu participer à l’enregistrement du spectacle «Noël une tradition en chanson», qui sera disponible uniquement en webdiffusion, en raison des contraintes sanitaires imposées.

«Aller en studio pour faire mon métier m’a fait énormément de bien, nous a raconté Michel Louvain au téléphone. On a eu une première journée de répétition avec l’orchestre de six musiciens. C’était vraiment plaisant. Ça m’a donné un regain de vie, parce qu’il y a des journées, un peu comme tout le monde, où le moral est plus bas. On vit des moments pas faciles. Lorsque je suis rentré à la maison après la répétition, j’étais comme un jeune chanteur qui s’était remis à chanter après des mois d’arrêt. J’avais hâte au lendemain pour faire le spectacle.»

Le chanteur est un passionné d’information, mais dans le contexte actuel, c’était surtout un facteur anxiogène. «J’aime beaucoup écouter les nouvelles sur ce qui se passe au Québec et dans le monde. Je voulais être informé au sujet de cette pandémie mais, à un moment donné, il fallait que je me change les idées.»

Cette occasion de chanter lui a donc apporté beaucoup de joie, d’autant plus qu’il a partagé la scène avec d’autres artistes. «Au départ, c’était plutôt difficile: lorsqu’on finissait de chanter, c’est nous qui devions nous applaudir. Finalement, au fil de la journée, on a fini par oublier que la salle devant nous était vide. C’était comme si on se faisait un party entre nous. On avait du plaisir ensemble, mais toujours avec la distanciation réglementaire. Il fallait aussi mettre un masque chaque fois qu’on se déplaçait. Ça m’a fait du bien de changer d’air et d’aller chanter dans cette salle.»

Une période déprimante

Michel Louvain trouve ironique que, le jour de notre conversation, il aurait normalement dû commencer la tournée de 24 dates de ce spectacle de Noël, en salle, devant un véritable public.

«Je suis content de faire ce spectacle de Noël, même si c’est une période qui, habituellement, me donne les bleus. Certaines chansons me font revivre mon enfance ou mes Noëls d’antan, mais elles ne sont pas toujours joyeuses. Certaines me donnent même le cafard. Mais cette année, ça m’a fait vraiment du bien. Quand on est habitué à travailler constamment, notre public nous manque, parce que c’est notre passion et notre vie. Quand tout s’est arrêté d’un seul coup, ç’a été difficile, et pas juste pour moi. Ça concerne aussi des milliers d’artistes, ainsi que des techniciens, des ingénieurs de son...»

Deux jours après son retour au Québec, en mars dernier, il a vu son agenda des prochains mois prendre le bord. «Je suis revenu le 11 mars. Le 14 mars, je devais commencer ma grande tournée dans la province, mais le 13, le gouvernement a fermé les salles. Il a aussi demandé aux gens de 70 ans et plus de rester chez eux; ça m’a donné une claque, moi qui ai 83 ans. C’est comme si tout se fermait autour de moi. Les mois suivants ont été particulièrement longs.»

Un confinement oisif

Dans sa malchance de voir ses activités arrêtées, Michel Louvain s’estime chanceux d’avoir une maison avec un jardin. «J’ai planté des fleurs et je les ai entretenues pendant toute la saison. Ça m’a gardé occupé, et c’est ce qui m’a aidé à tenir durant cette pandémie; je n’étais pas seul dans une pièce, contrairement à plusieurs personnes âgées. Au moins, je pouvais aller dehors, profiter de ma terrasse. Je suis resté dans mon secteur. Quand j’allais marcher, dès que quelqu’un arrivait en face de moi, je m’en allais au milieu de la rue pour ne pas le croiser de trop près. J’ai toujours fait très attention, et je le fais encore. J’en veux d’ailleurs à tous ceux qui invitent les gens à ne pas porter le masque... C’est ridicule et épouvantable.»

Le chanteur n’a pas forcément eu peur, mais il était conscient du danger d’attraper le virus. «J’ai 83 ans, et c’était critique pour les gens de 70 ans et plus; je me suis vraiment senti concerné. J’étais conscient que, si j’attrapais la COVID, on ne savait pas ce qui se passerait. Je suis en forme, mais il y a toujours un risque. Je fais donc très attention, et c’est ce qu’il faut faire.»

Retour en Floride

Même s’il a longtemps hésité à cause de tout ce qui se passe aux États-Unis et, surtout, de la situation sanitaire, Michel Louvain a toutefois décidé d’aller s’installer dans son condo en Floride pour l’hiver. «Ça fait à peu près une semaine que je suis arrivé. J’ai hésité longtemps avant de me décider. J’ai finalement pris ma décision deux jours avant de prendre l’avion. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire pire en Floride qu’au Québec. À Brossard, je restais chez moi, je m’asseyais sur mon balcon, j’allais marcher dans mon quartier et j’évitais les endroits où il y a du monde. Je ne fais rien de plus ici. En Floride, j’habite un endroit très résidentiel. J’ai croisé très peu de gens depuis que je suis arrivé. Même les piscines sont vides.»

Son choix de quitter le morne hiver québécois a eu un effet instantané sur son moral. «J’ai décidé de venir en Floride car, au moins, je suis au soleil. Je fais bien attention à tout. Je suis un peu “mémère” de ce côté-là. Mais c’était mieux pour mon moral que je vienne en Floride. J’ai quand même prévu de sortir mon vélo et d’aller faire un tour pour garder la forme et faire un peu d’exercice. Je suis bien ici. Je me lève tard, je prends mon temps, je suis très relax.»

Quant à l’avenir, Michel Louvain l’envisage avec circonspection. «Je prends ça un jour à la fois. Tous mes spectacles du printemps ont été remis à l’automne 2021. Je suis content, car je n’en ai perdu aucun: ils ont tous été repoussés. Je sais que je recommence normalement en août et que je vais enchaîner les spectacles jusqu’en décembre. Mais d’ici là, ça va être encore long sans chanter...»

Le spectacle «Noël une tradition en chanson» est disponible jusqu’au 7 janvier 2021, sur le site lepointdevente.com.