Un CIUSSS demande à ses travailleurs d'annuler leurs vacances

Les vacances de tous les employés et gestionnaires œuvrant au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal sont annulées, peut-on lire dans une note interne dont TVANouvelles.ca a obtenu copie, vendredi.

«À la veille de la période des fêtes, avec une hausse notée des éclosions et cas de COVID-19 au sein de la population de notre territoire, tous les moyens de prévenir une aggravation de la situation doivent être mis en place», peut-on lire dans le document publié jeudi.

Il est ainsi demandé au personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires, le personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers, les techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux, d’annuler leurs vacances sur une base volontaire entre le 13 décembre jusqu’au 30 janvier.

Si les vacances ne pouvaient être prises, les travailleurs auraient tout de même droit à un congé de quatre ou cinq jours, selon le titre de l’emploi, que ce soit à Noël ou au Jour de l’An.

Toutefois, ces congés liés aux journées fériées pourraient aussi être annulés «en cas de force majeure», est-il écrit.

Réponse du CIUSSS

Contacté par TVANouvelles.ca, le CIUSSS assure, malgré la note de service qui circule, que la mesure n’est pas obligatoire et que son application sera utilisée seulement dans les cas de bris de service.

On indique que les employés étaient plutôt encouragés volontairement à annuler leurs vacances ou «rentrer travailler en temps supplémentaire pendant la période de vacances qui était prévue.»

«À défaut de volontaires, nous appliquerons l'arrêté ministériel 2020-007 qui nous permet d'annuler certaines journées de vacances du 13 décembre 2020 au 30 janvier 2021 pour certains titres d'emploi de notre organisation, dont les cadres et le personnel de soins.»

Le CIUSSS soutient que les situations personnelles des travailleurs seront prises en compte et des exceptions «seront discutées en lien avec des raisons humanitaires ou contraintes familiales particulières.»

«Nous sommes bien conscients que nos employés travaillent très fort depuis les derniers mois, dans un contexte très difficile, et que nous leur en avons déjà demandé beaucoup. [...] Nous devons à nouveau redoubler d’efforts afin d’affronter les impacts de la 2e vague de la pandémie», indique Hélène Bergeron-Gamache du CIUSSS par courriel.

Le ministre Dubé d'accord

Réagissant aux informations qui indiquaient que les vacances étaient annulées unilatéralement dans ce CIUSSS, le ministre Dubé a dit être en accord avec le mesure en raison de la situation difficile.

«Je respecte cette décision, parce que la situation dans le West Island, spécialement au Lakeshore ou dans les autres hôpitaux, est critique. Ce n’est pas ce que nous aimons faire, mais je pense qu’il était prudent de prévenir. Et c’est la raison pourquoi nous apprécions la collaboration que nous avons eue avec les infirmières depuis neuf mois. C’est une situation très difficile en ce moment», a déclaré le ministre lors de son point de presse vendredi après-midi.

Délestage en cours

Par ailleurs, le délestage est commencé dans l’ouest de Montréal. Le personnel œuvrant dans plusieurs secteurs sera réassigné dans «les secteurs» à risque.

Ainsi, dans ce CIUSSS, une réduction de 50% des activités des blocs opératoires est amorcée, 50% des cliniques externes seront fermées (incluant celles de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas) et les ressources des GMF seront délestées de 50%.

«Les personnes faisant partie de secteurs d’activités délestés ou d’autres secteurs ciblés seront réaffectées au sein du même site, dans la mesure du possible, ou à d’autres secteurs à risque si elles en expriment l’intérêt ou s’il s’avère nécessaire de le faire», est-il écrit dans la note.