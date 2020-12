Port du masque: une députée libérale contredit la santé publique?

Une députée libérale fédérale déjà controversée a laissé entendre que les gouvernements du Québec et du Canada ont tardé à recommander le port du masque au début de la pandémie parce qu’il n’y en avait pas pour tout le monde.

• À lire aussi: La Ville recommande le masque à l’extérieur dans le Vieux-Québec

• À lire aussi: Un anti-masque frustré s'en prend à un passager dans le métro de Montréal

Cette explication, la députée Emmanuella Lambropoulos de Saint-Laurent l’a donnée au début du mois d’août lors d’une entrevue sur le balado politique de Mike Cohen.

Au début de la pandémie, s’appuyant sur des études scientifiques, la santé publique du Canada, tout comme d’autres pays du monde, ne recommandait pas le port du masque non médical avant de changer d’avis avec l’évolution des recherches.

C’est l’animatrice Sophie Durocher de QUB Radio qui a rapporté vendredi matin les commentaires d’Emmanuella Lambropoulos dans sa chronique, lors de l’émission du matin avec Pierre Nantel.

«Au début, nous ne disions pas aux gens d'aller acheter des masques parce que le Canada et le Québec en général n'avaient pas assez de masques pour fournir à chaque personne et pas assez d'entreprises produisaient des masques à l'époque aussi», a soutenu l’élue.

«Alors, nous voulions garder nos équipements de protection pour les médecins, les infirmières, les personnes travaillant dans les hôpitaux, les personnes travaillant en CHSLD et les seniors parce que ce sont eux qui avaient besoin de se protéger, car ils étaient en contact direct avec des personnes atteintes du COVID-19», a-t-elle ajouté.

«C'est donc la raison pour laquelle pas tout le monde portait un masque au début et pourquoi nous n'encouragions pas les masques au début parce que nous ne voulions pas la même chose qui se produisait avec le papier toilette au début, nous ne voulions pas courir avec des masques et non en avoir assez pour se rendre dans nos hôpitaux», a-t-elle souligné.

Rappelons qu’en avril, après avoir répété pendant des semaines que le port du masque non médical n’était pas utile pour freiner la propagation du coronavirus, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a finalement soutenu que cela pouvait aider.

La Dre Tam avait alors expliqué ce changement de cap, effectué conjointement avec ses homologues des provinces et des territoires, par le fait que de nouvelles études qui documentaient alors leur impact sur la propagation de la maladie.

Emmanuella Lambropoulos s’est retrouvée sous les feux des critiques, il y a quelques semaines, après avoir demandé des preuves, en levant les yeux au ciel, que le français recule au Québec, lors d'une intervention vidéo. Elle avait finalement abandonné son siège au Comité permanent des langues officielles.

Le bureau de la députée n'avait toujours pas répondu à la requête de l'Agence QMI au moment d'écrire ces lignes.