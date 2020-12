Rassemblements privés: à La Baie, il reçoit deux billets d’infraction en deux jours

La police de Saguenay continue d’appliquer strictement l’interdiction de rassemblements privés. À preuve, un homme de 54 ans a été pris en défaut deux fois plutôt qu’une, dans des réunions de trois et de cinq personnes, cette semaine.

En zone rouge, la règle stipule qu’on ne peut recevoir aucun visiteur d’une autre adresse, sauf en quelques cas d'exception précis. Ainsi, une personne seule peut recevoir un visiteur à la fois (on recommande que ce soit toujours la même personne, afin de limiter les contacts sociaux). De même, la présence d’un proche aidant, d’une personne offrant un service ou du soutien et de main-d’œuvre pour la réalisation de travaux est permise.

Sauf que, quand des patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) se sont rendus dans une résidence de l’avenue du Port, dans l’arrondissement de La Baie, mercredi soir, il y avait trois personnes à l’intérieur: le résident, un proche aidant et un autre visiteur. Le SPS a évalué qu’il ne pouvait se trouver plus de deux personnes de deux adresses différentes au même moment, même si une des personnes était proche aidante, et a rédigé un rapport d’infraction pour le visiteur de 54 ans.

Puis, jeudi soir, le service de police a été appelé à se rendre au même domicile, où il y avait cette fois un rassemblement de cinq personnes, soit le résident, la proche aidante et trois autres individus, dont l’homme de 54 ans précédemment mentionné, selon le porte-parole du SPS, Bruno Cormier. Le quinquagénaire a donc fait l’objet d’un rapport d’infraction, son deuxième, tout comme les deux autres visiteurs.

M. Cormier ne pouvait préciser si des amendes avaient été remises sur-le-champ aux contrevenants, comme les policiers ont la possibilité de le faire, ou si leur dossier avait été soumis à un procureur pour analyse. Les amendes pour ce type d’infraction vont de 1000 à 6000$.

Le SPS remarque une recrudescence des appels pour des signalements relativement à l’organisation de réunions privées depuis que le premier ministre, François Legault, a demandé aux policiers de serrer la vis aux récalcitrants, mercredi.

Jeudi soir, le corps policier a reçu sept dénonciations, dont cinq se sont avérées non fondées, soit parce que les gens avaient quitté les lieux à l’arrivée des agents, soit parce que l’information était tout simplement erronée.