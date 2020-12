Son bébé d’une dizaine de jours atteint de la COVID-19

Une mère de famille, dont le poupon d’une dizaine de jours lutte contre la COVID-19, lance un cri du cœur aux Québécois afin qu’ils respectent les consignes sanitaires, particulièrement à l’approche des Fêtes.

La veille de son accouchement planifié par césarienne, Évelyne Blouin a subi un test de dépistage qui s’est avéré négatif. Le petit Mathis Bédard est ainsi né en pleine forme le 30 novembre.

La femme développe ensuite des symptômes, dont des maux de gorge, et retourne passer un test le 4 décembre. Il s’avère positif. Le lendemain, le bébé est lui aussi soumis à un dépistage qui confirme le diagnostic.

Comment ont-ils été contaminés ? Mme Blouin l’ignore.

Elle raconte que le dimanche avant l’accouchement, elle et son conjoint ont fait des courses et la veille, ils ont commandé de la nourriture pour emporter. Un proche de la famille est également venu porter des petits plats en prévision de l’arrivée du bambin.

« C’est difficile de savoir, il y a plusieurs possibilités, laisse-t-elle tomber. On ne veut pas non plus accuser personne et le but n’est pas de viser quelqu’un. Tu peux l’attraper partout, c’est difficile de cibler. »

Des hauts et des bas

Le nouveau-né a fort probablement été contaminé par sa mère, qui se remet assez bien du virus. Le petit Mathis, quant à lui, est dans le pire de la maladie, indique-t-elle. Il souffre également d’une jaunisse. Malgré tout, il se bat comme un champion.

« Ce sont des hauts et des bas. Il est amorphe, ne boit pas beaucoup, il prend le biberon et il est aussi gavé pour l’aider à reprendre de l’énergie », explique-t-elle.

L’enfant, qui est hospitalisé au CHUL, a également des éternuements et a subi une perte de poids qui est à surveiller. Il est né à 6,5 lb et est descendu à 5,4 lb. Depuis, il a repris un maigre 0,3 lb.

La situation rend Mme Blouin très émotive, puisque Mathis, c’est son petit miracle.

« Je ne pouvais pas avoir d’enfant. Le premier, on l’a eu par insémination. On m’avait dit que j’étais infertile et que je n’en aurais pas d’autres », confie-t-elle.

« La révolte de Noël »

Alors que son petit protégé lutte contre le virus, la mère assiste à ce qu’elle appelle « la révolte de Noël ».

« On dirait que les gens ne comprennent pas » se désole-t-elle.

Elle invite les familles à faire preuve de patience en respectant les consignes sanitaires, surtout à Noël, et à faire preuve de compassion et de compréhension envers leurs proches qui choisissent de respecter les mesures.

« Je suis sur des sites de mamans et ça revient souvent ; les familles et belles-familles ne comprennent pas qu’elles ne peuvent pas venir nous voir. Il faut toujours se justifier et on se sent coupable de dire non. Moi, je veux que les mamans le disent : non ! C’est la vie de mon enfant qui est en jeu », conclut Mme Blouin.