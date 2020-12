Spectacle virtuel «Interconnectés»: «C’était un immense défi» - Luc Langevin

Comme plusieurs autres artistes, Luc Langevin a dû annuler sa tournée de spectacles cette année. Mais l’illusionniste a décidé de suivre le courant et de se lancer tête première dans la création d’un spectacle virtuel, ce qui représentait un défi de taille pour lui. Le magicien nous présente ce nouveau projet bien particulier.

Luc, qu’est-ce qui t’a convaincu de monter un spectacle virtuel?

Il y a plusieurs raisons, mais on ne s’en cachera pas, les contrats étaient rares depuis le 12 mars. Comme le gouvernement nous demande de créer de l’émerveillement pour les gens tout en respectant les règles sanitaires, j’ai décidé de me lancer. J’ai été inspiré par un vieux projet que j’avais en tête depuis plusieurs mois, soit de monter un spectacle plus intime destiné à un public plus restreint. À l’époque, ce n’était pas tant viable au niveau de la production. Mais en transposant ce projet en ligne, ça m’a permis de le voir sous un nouvel angle.

À quoi le public doit-il s’attendre d’«Interconnectés»?

C’est quelque chose de complètement nouveau. Les gens savent que j’aime leur en mettre plein la vue, et c’est exactement ce que je compte faire avec ce spectacle. La grande différence, c’est qu’on doit communiquer à travers un écran; j’ai donc dû redoubler de créativité en créant mes tours afin que l’écran ne devienne pas un obstacle. Le show contient des numéros très novateurs. Même si les spectateurs seront à la maison, ils verront de la magie jusque dans leur boîte de courriel, et même entre leurs mains. Et je raconte aussi vraiment quelque chose à travers le spectacle, il y a une trame narrative et je transporte les gens dans mon atelier, où le spectacle se déroule. Ils viennent dans mon lieu secret, ma caverne d’illusions, qui avait toujours été gardée secrète jusqu’à maintenant.

À quoi ressemble ce mystérieux atelier?

C’est un endroit qui existait, mais qu’on a transformé un peu pour le rendre plus esthétique. C’était un grand capharnaüm rempli de trucs de tournée. Avant, c’était l’endroit où je testais mes numéros. Durant le spectacle, la caméra filmera les numéros à un angle de 360 degrés, donc j’ai dû modifier l’endroit. Je devais le rendre plus beau, mieux l’éclairer et, surtout, le nettoyer.

Tu as dû faire des pirouettes pour t’ajuster!

Oui, c’était un immense défi parce que les tours de magie impliquent beaucoup de contraintes. Je ne peux pas faire tous les tours de magie dans n’importe quel lieu. Même sur le plan de la logistique, ce n’est pas simple. Comme j’offre aussi le spectacle à mon public européen, je ferai deux représentations par jour, la première en après-midi, à 14 h 30, et la deuxième en soirée, ici, au Québec. Il a donc fallu ajuster l’éclairage pour masquer un peu celui des spectacles en après-midi. Il y a eu beaucoup d’ajustements du genre à apporter.

Es-tu plus nerveux que d’habitude de présenter ce spectacle?

Ça dépend, il y a des pour et des contre. Mais c’est certain que j’aurai besoin d’un moment seul dans mon atelier avant de me connecter. Comme toujours, je vais me demander si les gens vont embarquer. Je suis vraiment tout seul dans mon coin, et c’est un peu bizarre.

En terminant, est-ce que tous les numéros du spectacle ont été créés sur mesure pour celui-ci?

Oui, et j’en ai même vendu. Je me suis départi de certains numéros qui nécessitaient un plus grand espace, et j’ai investi cet argent dans de nouveaux numéros. Il y a, par exemple, un numéro dans lequel j’envoie un courriel à tout le public, autant les spectateurs Premium, avec qui j’interagis en direct, que les autres, que je ne perçois pas à l’écran. Ils reçoivent tous le même courriel et, à la fin du numéro, il y aura une révélation dans leur boîte de courriel. Je présente aussi un numéro avec un jeu de cartes dans lequel je ferai littéralement apparaître quelque chose à une personne du public. Certains numéros deviennent plus impressionnants dans un contexte numérique.