«Stéphane est très attaché aux enfants et veut les sauver» - Pierre-Luc Brillant

Après une longue période de remous, l’auteure Mylène Chollet amène à nouveau les téléspectateurs de «L’Échappée» dans un tourbillon d’émotions. Avec la mort de Kim Labonté, c’est le chaos qui s’installe. Pierre-Luc Brillant, qui incarne avec brio Stéphane Giroux, nous fait quelques révélations sur la suite des événements.

Tandis que Jade et Jean-Simon (Charlotte Aubin et Steve Gagnon) apprennent à se connaître, qu’Astrid (Éléonore Loiselle) est jalouse de la complicité qui se développe entre Claudie et Xavier (Kelly Depeault et Félix-Antoine Duval), que Marc (Stéphane Gagnon) comprend enfin pourquoi le comportement de Raphaël (Noah Parker) a changé récemment et que Robin (Jean-François Nadeau) frappe un mur avec Manu (Sam-Éloi Girard), qui refuse de parler de son crime, c’est surtout le drame des derniers jours — la mort de Kim (Isabelle Blais) — qui a complètement déstabilisé tout le monde.

Qui prendra les enfants?

Après ce drame, qui aura la garde de Charlie et Jules (Victoria Bouchard et Mathieu Drouin)? Ce dernier, qui en avait pris beaucoup sur ses épaules, est complètement dérouté. Très attachés à Stéphane, avec qui ils aimeraient vivre, les deux enfants ont tout de même un lien de sang important avec leur tante, Macha (Bénédicte Décary). Alors, qui les prendra sous sa charge?

«Stéphane a tellement de gros problèmes et de gros enjeux que cela prend le dessus sur le deuil qu’il devrait vivre. Malgré tout, il est très attaché aux enfants et veut les sauver; c’est une de ses priorités. Il veut tout faire pour assurer leur bien-être. Ce sera intéressant de voir comment tout ça va se développer. Je reçois mes textes au fur et à mesure, donc même moi, j’en connais peu sur la suite. Ce que je peux dire, c’est qu’il y aura aussi beaucoup de rebondissements autour de l’amitié entre Stéphane et Richard (Pierre-Yves Cardinal)», raconte le comédien Pierre-Luc Brillant.

Le bonheur de jouer ensemble

Durant cette année 2020, alors que la majorité des productions télévisuelles ont été reportées, voire annulées, le plateau de «L’Échappée» a été un des rares qui a eu la chance de reprendre ses tournages en juin, et toutes les consignes ont été respectées à la lettre. Dorénavant, on remarque la distanciation des gens à la télé.

S’il y a des rapprochements physiques entre deux personnages, comme c’est le cas dans «L’Échappée» entre Kim et Stéphane, c’est frappant et ça fait du bien à voir. Pierre-Luc Brillant est en couple avec Isabelle Blais. Pour eux, ç’a été un grand bonheur de quitter leur coin de campagne pour se glisser dans la peau de Kim et Stéphane, et jouer des scènes très chargées en émotion.

«Isabelle et moi avons passé la grande partie du confinement à la campagne avec nos deux enfants, qui ont 10 et 11 ans, et ça s’est bien passé. Mais on était bien heureux d’arriver sur le plateau de “L’Échappée”, même si les débuts ont été déstabilisants. Tout le monde porte un masque et joue en gardant une certaine distance. Il y a plusieurs consignes à respecter; il faut donc s’habituer. Ç’a été tellement agréable de tourner avec Isabelle! Je pense qu’on a une belle complémentarité de jeu ensemble. Comme on est un couple dans la vie, la distance entre nous n’était pas nécessaire. Mais maintenant que son personnage n’est plus là, j’irai travailler tout seul! (rires)»