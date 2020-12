Transactions en ligne: vos droits en tant que consommateurs

Plusieurs consommateurs s'interrogent sur leurs droits en cette période de magasinage de Noël et de réservations sur Internet.

Les achats en ligne ont la cote, cette année, puisque les gens sont nombreux à vouloir éviter les foules dans les centres commerciaux.

Le journaliste d'économie Pierre-Olivier Zappa a répondu à quelques-unes de vos questions, vendredi soir, dont de très pertinentes :

Nous avons loué un chalet dans la région de Québec. Le premier paiement a été fait, et le deuxième vient tout juste d’être versé. Avec l’interdiction de rassemblement, le locateur refuse de nous rembourser. Quels sont nos droits?

Réponse : Vraisemblablement, il a droit de ne pas vous rembourser. Vous pourrez louer le chalet, mais la seule contrainte est que vous ne pourrez le faire avec des gens qui ne sont pas de la même adresse. Il faudra trouver une alternative ou demander au propriétaire de reporter les dates de réservation.

Je me suis fait voler trois colis qui ont été livrés et laissés sur mon perron. Le vendeur ne veut pas me rembourser. Quels sont mes recours?

Réponse : Il doit vous rembourser s’il n’a pas précisé, lors de la transaction, que c’est votre responsabilité. Parfois, on autorise le vendeur à livrer le colis et le laisser devant la porte. Si vous n’avez pas donné votre accord, c’est la responsabilité du vendeur de s’assurer qu’il vous est livré entre les mains. Si jamais vous n’avez pas donné votre aval qu’il soit livré devant votre porte et qu’il a été volé, c’est la responsabilité du magasin de vous rembourser.

J’ai fait des achats en ligne pour les Fêtes, mais le magasin n’a pas respecté le délai de livraison. Je n’ai pas reçu les cadeaux. Suis-je en droit d’exiger un remboursement?

Réponse : La Loi de la protection du consommateur est claire. Vous devez attendre 30 jours après le jour de livraison promis. Une fois cette période écoulée, vous pourrez demander un remboursement. Si le magasin n’obtempère pas, vous avez deux mois pour demander la rétrofacturation à votre compagnie de carte de crédit.

Je souhaite acheter local pour mes cadeaux de Noël, cette année. Une petite boutique que je connais bien offre des cartes-cadeaux de 125$ au prix de 100$. Est-ce une option sécuritaire?

Réponse : A priori, c’est permis. Mais attention! Plusieurs commerces au Québec éprouvent des difficultés. Advenant une faillite du magasin, sachez que vous ne reverrez plus la couleur de cet argent.