Un 12e décès au CHSLD Villa-Bonheur de Granby

L'hécatombe se poursuit au CHSLD Villa-Bonheur de Granby, où un 12e résident a succombé à la COVID-19 vendredi.

Au total, ce sont donc 86 des 96 résidents qui ont été infectés à ce jour, ce qui représente rien de moins que 90 % des usagers de l'établissement.

C'est sans parler des 81 employés qui ont également été touchés par la maladie.

«La situation est critique. C'est évident qu'on a besoin du renfort et de l'aide de l'extérieur», a dit vendredi un employé qui souhaitait conserver son anonymat.

«Voir nos collègues tomber comme ça, ce n'est vraiment pas normal», a-t-il ajouté au cours d’une conversation au téléphone avec TVA Nouvelles.

Le maire de Granby, Pascal Bonin, est lui aussi inquiet. Il s'explique mal qu'on en soit arrivée là.

«Honnêtement, ça fait vraiment mal parce que ce sont des gens qu'on connait, a dit M. Bonin. Et ce qu'on se demande, c'est si quelqu'un va réagir? Ça prendra combien de morts? Combien d'éclosions?»

«Nonchalance»

Pascal Bonin est très critique envers les autorités de la santé de l'Estrie qui, selon lui, ont laissé tomber ses citoyens depuis le début de la pandémie.

«Les chiffres de la Villa-Bonheur, ça reflète à mon avis la nonchalance du CIUSSS de l'Estrie-CHUS par rapport à la Ville de Granby.»

Par courriel le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS affirme que la situation est contrôlée, mais précaire, particulièrement sur le plan de la disponibilité des ressources humaines durant la fin de semaine

On doit en effet user de toutes les stratégies à notre disposition pour s’assurer d'avoir les ressources humaines requises jusqu'à ce que plusieurs employés reviennent au travail, lundi prochain, après leur période d'isolement à la suite de l'éclosion.

Des employés nous disent avoir demandé, peu de temps après le début de l'éclosion, qu'on appelle les Forces armées canadiennes ou encore la Croix-Rouge en renfort.

L'armée n'est pas une option

En point de presse lundi, le CIUSSS a affirmé que l'armée n'était pas une option et que la Croix-Rouge était occupée ailleurs.

Le CHSLD Villa-Bonheur est pourtant en tête de liste des CHSLD critiques au Québec.

Quand on regarde l'état de la situation lorsque la Croix-Rouge avait été déployée à Lac-Mégantic et à Victoriaville en début de semaine, on constate que leur situation respective était beaucoup moins critique qu’à Granby.

Les autorités de la santé feront le point lundi.

En attendant, elles ont décidé d'interdire la visite des proches aidants.