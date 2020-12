Un Beauceron coupable d’avoir abusé de sa belle-fille

Un résident de la Beauce a reconnu sa culpabilité à des actes de pédophilie envers sa belle-fille de 11 ans et à d’autres accusations de nature sexuelle à l’endroit d’une femme, jeudi, au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Selon la trame factuelle établie en cour, l’agresseur, dont on ne peut donner le nom afin de protéger l’identité de la jeune victime, s’est livré à six reprises à des attouchements, tant avec ses mains, sa langue que son pénis sur les parties génitales de la fillette. Les faits ont eu lieu entre les mois de mars et juillet 2020, à Sainte-Hénédine.

Quatre des six événements se sont déroulés le soir dans la chambre à coucher de la jeune fille. L’homme entrait, lui retirait ses pantalons de pyjama et procédait aux méfaits. À chaque fois, l’homme était en état d’ébriété, a-t-il été mentionné à la cour. Un autre épisode d’attouchements s’est produit dans le salon de la demeure familiale, en compagnie d’un autre enfant.

Mais l’événement décisif qui a scellé le sort de l’individu, âgé de 33 ans, s’est produit au début de l’été dernier, dans le cabanon. Alors qu’il abusait de sa belle-fille qui était assise sur un meuble les jambes ouvertes, la mère de l’enfant, qui s’inquiétait de ne pas la voir jouer dehors depuis un bout de temps, est entrée dans le cabanon, découvrant ce qui s’y passait.

Plus tard, en septembre, toujours en liberté, le délinquant sexuel a récidivé, cette fois sur une adulte qui résidait dans une maison de chambres de Sainte-Marie où il avait emménagé, n'habitant plus avec sa famille à Sainte-Hénédine.

L’individu a d’abord observé la femme par une fenêtre pendant qu’elle prenait sa douche, puis quelques jours plus tard, dans la cuisine de la maison de chambres, il a tenté de l’embrasser de force en la saisissant par la mâchoire. Ces gestes lui ont valu des accusations de voyeurisme et d’agression sexuelle.

La procureure de la Couronne, Me Gabrielle Guilbert, a demandé la production d’un rapport présententiel comportant une évaluation sexologique.

Le délinquant sexuel doit se présenter à nouveau devant la cour le 16 février. Il encourt une peine maximale de 14 ans.