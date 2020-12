Arrivée d'un vaccin: une lueur d’espoir pour les étudiants, affirme la ministre Danielle McCann

L’arrivée d’un vaccin apporte une lueur d’espoir pour les étudiants des cégeps et des universités, affirme la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, qui laisse entendre qu’ils pourraient être plus nombreux à revenir sur les campus au cours de la session d’hiver.

«On voit la lumière au bout du tunnel. Quand on entend que le vaccin arrive, je pense qu’on va être rendu ailleurs au mois de mars», a-t-elle affirmé lors d’un entretien avec Le Journal.

Même s’il est trop tôt pour garantir quoi que ce soit, la ministre McCann indique qu’avec le début de la vaccination qui s’amorcera dès la semaine prochaine, «la situation va changer» puisqu’une bonne partie de la population à risque sera vaccinée au cours des prochains mois.

«Il faut voir comment ça va se déployer, mais effectivement, si on voit qu’on a une diminution de la pandémie et une amélioration de la situation, et si on est capable de faire des assouplissements en cours de session, on va le faire, c’est sûr», a-t-elle ajouté.

Détresse psychologique

La détresse psychologique des étudiants, qui doivent suivre la grande majorité de leurs cours en ligne en zone rouge, a fait la manchette au cours des dernières semaines.

Les résultats d’un sondage réalisé par le ministère de l’Enseignement supérieur auprès de 600 étudiants des cégeps et universités québécoises, dont Le Journal a obtenu copie, confirment que l’isolement pèse lourd sur le moral des étudiants : 63 % considèrent que leur santé psychologique s’est détériorée, une proportion semblable à celle obtenue par la Fédération étudiante collégiale du Québec dans une précédente enquête.

La majorité des étudiants interrogés (71 %) affirment manquer de motivation pour suivre leurs cours, alors que 67 % d’entre eux considèrent que l’apprentissage est plus difficile cette année. Près de la moitié (45 %) considèrent avoir pris du retard dans leurs études.

Même si le vaccin apporte une lueur au bout du tunnel, Mme McCann demeure préoccupée par la situation : «Il faut quand même passer les prochains mois. C’est pour ça qu’il faut aider nos étudiants par toutes les stratégies possibles.»

Si les étudiants semblent assez satisfaits du déroulement de leur session malgré les circonstances, le niveau d’insatisfaction grimpe concernant les services de soutien qui leur sont offerts.

La ministre McCann affirme que de l’aide additionnelle sera au rendez-vous à la session d’hiver, rappelant l’investissement additionnel de 10 millions $ annoncé récemment pour offrir davantage de soutien en santé mentale.

De nouvelles capsules vidéo produites par la TÉLUQ pour les guider dans la formation en ligne seront aussi disponibles au début de la session d’hiver.

Invités à ne pas lâcher

Alors que le sondage révèle que 16 % des étudiants interrogés songent à abandonner leurs études, la ministre leur demande de tenir bon.

«Au printemps passé, ç’a été le branle-bas de combat, ç’a été extrêmement difficile, dit-elle. En septembre, les établissements ont été mieux préparés. À l’hiver, on va être encore mieux préparés parce qu’on voudrait que les étudiants poursuivent leurs études, sachant que la situation va s’améliorer en 2021 à cause des vaccins.»

Pas que des mauvaises nouvelles

60 % des cégépiens et étudiants universitaires sont satisfaits de la session d’automne en général

Dans le contexte actuel

Au cégep

36 % préfèrent les cours à distance

Université

44 % préfèrent les cours à distance

Source : Sondage réalisé par une firme indépendante pour le ministère de l’Enseignement supérieur du 30 octobre au 4 novembre 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 300 cégépiens et 300 étudiants universitaires.