Contribuez au grand livre de recettes de Zeste.ca

À l’approche d’une période des Fêtes assurément unique, Zeste.ca table sur le partage culinaire. La plateforme numérique bouffe ouvre donc les pages de son grand livre de recettes virtuel aux internautes.

Sauce à spaghetti, dinde farcie, tarte aux fruits : il est dès maintenant possible d’offrir sa recette bien personnelle à tout un chacun et de dévoiler ses plus savoureux secrets. Entrées, repas principaux, desserts et toute autre création sont les bienvenus.

Pour présenter sa recette aux cuistots, il suffit simplement de rejoindre la communauté Zeste en créant un compte sur le site. Outre des infos comme le titre, les ingrédients et les différentes étapes, il faut envoyer une photo qui met en valeur son plat via le formulaire disponible à cet effet.

Une fois proposée, la recette sera en attente d’approbation. Les propositions les plus attrayantes selon l’équipe éditoriale pourraient se retrouver en vedette sur le site, en plus de briller sur les réseaux sociaux et dans l’infolettre.

Nombreuses idées pour les Fêtes

En plus de partager une ou plusieurs recettes, il est possible de profiter d’une vaste sélection de créations qu’on ne retrouve pas dans les magasins et qui se passent de génération en génération. Des commentaires peuvent également être ajoutés sous chacune d’entre elles.

Cette nouvelle fonctionnalité de Zeste.ca s’inscrit dans un désir de rendre la plateforme plus interactive.

Porté par la magie de Noël, le site regorge d’idées pour célébrer en grand cette année, malgré le confinement. Un guide cadeaux, des suggestions de plats et de desserts à préparer, ou encore une liste d’entreprises québécoises qui offrent le service de livraison, font notamment partie de ce qu’on y retrouve.