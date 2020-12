La COVID frappe le 1er lieu de vaccination à Québec

Deux résidents ont contracté la COVID-19 au CHSLD Saint-Antoine, quelques heures à peine avant que cet établissement ne devienne le premier de la région à tenir une opération de vaccination pour lutter contre le virus.

Le centre d’hébergement situé dans le quartier Duberger--Les Saules avait été choisi notamment pour sa taille importante, mais surtout parce qu’il n’avait été le théâtre d’aucune éclosion depuis le début de la pandémie.

Or, les choses se sont bousculées vendredi après la découverte de deux patients contaminés.

«Cela ne compromet pas la vaccination prévue. Les personnes positives ont été déplacées au Centre de convalescence de la Grande Allée pour limiter la transmission», rassure toutefois la porte-parole du CIUSSS de la Capitale--Nationale, Annie Ouellet.

La possibilité de vacciner les 227 résidents et 400 membres du personnel, tout comme quelque 3000 travailleurs de la santé de la région, est donc toujours d’actualité. Un dépistage a d’ailleurs été effectué sur le 4e étage de l’établissement, où se trouvaient les deux malades.

Des travailleurs hésitent

L’opération devrait commencer «au plus tard lundi», d’après Mme Ouellet. Mais elle pourrait débuter plus tôt puisqu’il n’est pas impossible que le camion transportant les boîtes du vaccin de Pfizer, dont le nombre est inconnu, arrive samedi.

«Mais nous recevrons au moins les doses nécessaires pour vacciner l’ensemble des usagers et des employés du CHSLD Saint-Antoine, assure Patricia McKinnon, coordonnatrice de la sécurité civile du CIUSSS. Notre objectif [si les doses le permettent] est de vacciner 500 personnes par jour durant 5 jours.»

Cependant, même si Mme McKinnon s’est voulue rassurante concernant la distribution du vaccin, précisant notamment qu’une ambulance sera sur place au cas où des effets secondaires importants surviendraient, plusieurs travailleurs hésitent encore.

«On est beaucoup à se poser des questions. On veut être vaccinés, mais pas maintenant. Il y a beaucoup de préoccupations sur la sécurité du vaccin puisqu’on ne le connaît pas encore très bien», explique Mylène Lacasse, une préposée aux bénéficiaires de l’établissement.

«Mais c’est une bonne chose pour les résidents, il faut qu’ils soient protégés», affirme-t-elle.

Plus de 200 cas

En attendant, la propagation du virus continue de croître dans la région. Le plus récent bilan fait état de 207 cas supplémentaires dans la Capitale-Nationale, dépassant la barre des 200 nouveaux infectés pour une deuxième fois en cinq jours.

On y déplore également six nouveaux décès liés à la COVID-19, pour un total de 508.

L’augmentation des cas se poursuit également en Chaudière-Appalaches, où 95 malades de plus ont été recensés. La région peut toutefois se réjouir de ne compter aucun décès de plus lié au virus pour une deuxième journée de suite.

— Avec la collaboration de Dominique Lelièvre

Opération de vaccination au CHSLD de Saint-Antoine

229 résidents

résidents 400 employés

employés 3000 autres travailleurs de la santé

autres travailleurs de la santé 500 personnes par jour (objectif)

Le vaccin est administré sur une base volontaire