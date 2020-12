La police enquête sur le quatrième homicide de l’année à Gatineau

Une enquête a été ouverte à Gatineau pour tenter d’élucider le quatrième homicide à survenir cette année dans la plus importante ville de l’Outaouais.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), un homme a succombé à ses blessures à l’hôpital après avoir été découvert «inconscient et blessé» vers 20 h, vendredi, sur la rue Eddy, dans le secteur de Hull.

Le poste de commandement unifié du SPVG devait débarquer dans le secteur, ce samedi, à la recherche de possibles témoins ou personnes détenant des informations qui pourraient aider à résoudre ce meurtre.

Le périmètre dressé par les policiers a été levé vers 4 h, samedi matin, celui-ci ayant notamment entraîné la fermeture des rues Eddy et Garneau.

«L'unité canine, le groupe d'intervention, ainsi que nos pilotes de drone ont été mis à contribution vendredi soir pour sécuriser le périmètre établi. Aucun suspect n'a été appréhendé», a indiqué la police, par communiqué.

Le Service de l'identité judiciaire du SPVG va mener des expertises et des analyses, et une autopsie sur la dépouille de la victime est prévue lundi au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec.

Toute personne ayant de l'information sur cet homicide est invitée à communiquer avec le SPVG via sa ligne info au 819-243-INFO (4636), option 1.