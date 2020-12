«Lassie: la route de l’aventure»: lassant

Le retour de la chienne Lassie est malheureusement moins bon que ceux de «Belle et Sébastien».

C’est dommage que Lassie, ce superbe colley créé par Eric Knight dans son roman de 1940 et qui peuple les écrans depuis 1943, ne bénéficie pas d’un traitement adéquat. «Lassie: la route de l'aventure», une coproduction allemande, ressemble beaucoup trop à un téléfilm paresseux de dimanche matin.

Le petit Florian (Niko Marischka) adore son chien Lassie. Mais le colley est infernal et son comportement irrite la propriétaire du logement familial. Au même moment, Andreas (Sebastian Bezzel), le père du garçonnet, perd son emploi. Sa mère (Anna Maria Mühe), enceinte, continue toutefois de travailler. Or, il faut néanmoins que la famille déménage pour aller habiter dans un appartement plus petit et Lassie ne peut les suivre. Confiée au comte von Sprengel (Matthias Habich), Lassie est maltraitée par son homme à tout faire (Justus von Dohnányi) et s’enfuit afin de retrouver Florian.

On s’en doute bien, chien et garçon vivront quelques aventures à l’issue desquelles ils seront réunis. Car un film avec Lassie ne peut mal se terminer. Pas plus qu’il ne peut ne pas contenir un message sur l’amitié – Florian se liera avec Priscilla (Bella Bading) -, sur l’amour parental – le père de Priscilla s’excusera de ses erreurs à son égard – et sur l’importance des liens qui nous unissent les uns aux autres.

Réalisé par Hanno Olderdissen, «Lassie: la route de l’aventure» se veut une version modernisée du classique du cinéma américain, avec des thématiques plus proches des préoccupations actuelles. Mais à l’inverse des «Belle et Sébastien» récents qui parviennent à renouer avec des émotions enfantines, ce long métrage n’émeut pas, les clichés y étant beaucoup trop présents pour qu’on puisse les oublier.

Dommage, car «Lassie: la route de l’aventure» aurait pu constituer un mignon petit film des Fêtes.

«Lassie: la route de l’aventure» est disponible sur les plates-formes de vidéo sur demand

Note : 2 sur 5