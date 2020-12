Le chanteur country Charley Pride décède à 86 ans

Le chanteur Charley Pride, première vedette noire de la musique country, est décédé samedi de complications liées à la COVID-19. Il avait 86 ans.

Celui qui a été sacré artiste de l’année aux Country Music Awards en 1971, a multiplié les succès dans les années 1970.

Né à Sledge dans le Mississippi en 1934, Charley Pride dit avoir grandi en écoutant la fameuse émission de radio «Grand Ole Opry».

Dans les années 1950, il a été joueur de baseball professionnel dans l'organisation des Yankees sans jamais accéder aux ligues majeures.

En 1962, les chanteurs Red Foley et Red Sovine le convainquent de se rendre à Nashville après l’avoir entendu reprendre une chanson de Hank Williams.

Son début de carrière se fait en pleines revendications pour les droits civiques. Sa maison de disque décide donc d’envoyer ses premières chansons aux radios américaines sans photo de Pride sur la pochette.

Le musicien connait son premier grand succès en 1969 avec le titre «All I Have to Offer You (Is Me)».

Il publiera alors de nombreux autres succès dont «Kiss an Angel Good Mornin» en 1971 qui obtenu le Grammy de la meilleure chanson country en 1973.

Charley Pride devient en 2000 le premier chanteur noir intronisé au «Country Music Hall of Fame».

Sa dernière apparition publique date du 11 novembre dernier lorsqu’il a reçu le «Willie Nelson Lifetime Achievement Award» de la part de la CMA.