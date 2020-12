Le «père de l'assurance maladie», Claude Castonguay, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à sa résidence, laissant derrière lui un héritage colossal, salué par l’ensemble de la classe politique québécoise.

La nouvelle a été confirmée à l'Agence QMI par Gaspard Fauteux, le beau-frère de M. Castonguay.

À 91 ans, Claude Castonguay sera resté actif dans le débat public jusqu’à la toute fin.

Il intervenait notamment dans les pages de «La Presse», mais avait annoncé le mois dernier que l’âge avait fini par le rattraper et qu’il ne sentait plus en mesure d’assumer sa chronique.

«Vivre plus longtemps, comme c’est le cas de nos jours, signifie que nous devons aussi vieillir plus longtemps», écrivait-il dans cette chronique-testament, qui résonne d’autant plus que le Québec est confronté au vieillissement de la population et que les CHSLD ont été frappés de plein fouet par la pandémie.

Claude Castonguay se sera battu toute sa vie pour que les Québécois aient accès à de meilleurs soins de santé.

Actuaire de formation, il se fait connaître à la fin des années 60 comme coprésident de la Commission Castonguay-Nepveu, qui débouche sur la création du régime d’assurance maladie (RAMQ) et de l’aide sociale.

À l’époque, un tiers des Québécois vit sous le seuil de la pauvreté.

Claude Castonguay est recruté en 1970 par les libéraux de Robert Bourassa, qui en fera son ministre de la Santé, puis des Affaires sociales. Il quitte la vie politique en 1973, avec laquelle il renouera au début des années 90, alors que Brian Mulroney le nomme sénateur à Ottawa.

En 2007, il dirige une autre commission marquante sur l’avenir du système de santé.

Son rapport l’année suivante a l’effet d’un choc à Québec, alors qu’il propose de laisser plus de place au privé dans le système de santé, lui qui était pourtant l’un des pères fondateurs du système de santé universel tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Dans les dernières années, il a aussi très dur à l’endroit du bilan en santé du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Claude Castonguay avait même appelé à la démission du ministre de la Santé de l’époque, Gaétan Barrette, dans la foulée de la controversée entente sur le salaire des médecins spécialistes.

Nombreuses réactions

François Legault

«Le Québec perd un de ses plus grands visionnaires. Claude Castonguay laisse derrière lui un héritage immense. Toute sa vie, il aura contribué à renforcer la qualité et l'efficacité de notre système de santé. J’offre toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches».

Le Québec perd un de ses plus grands visionnaires. Claude Castonguay laisse derrière lui un héritage immense. Toute sa vie, il aura contribué à renforcer la qualité et l'efficacité de notre système de santé. J’offre toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. — François Legault (@francoislegault) December 12, 2020

Dominique Anglade, cheffe du Pari libéral du Québec

«Mes condoléances à la famille et aux proches de monsieur Claude Castonguay. Connu comme le «père de l’assurance maladie», son héritage reste immense et a contribué à jeter les bases de notre filet de sécurité sociale. Merci monsieur Castonguay».

Mes condoléances à la famille et aux proches de monsieur Claude Castonguay.



Connu comme le « père de l’assurance maladie », son héritage reste immense et a contribué à jeter les bases de notre filet de sécurité sociale. Merci monsieur Castonguay.#PolQc #Assnat #PLQ https://t.co/xvX0PTBr2t — Dominique Anglade (@DomAnglade) December 12, 2020

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

«Le Québec a perdu aujourd’hui le «père de l’assurance maladie». J’aimerais offrir mes condoléances à ses proches. Je veux aussi souligner son importante contribution pour le Québec. Un visionnaire qui a révolutionné l’accès aux services de santé».

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

«C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de Claude Castonguay. Cet homme digne était audacieux. Un intellectuel qui a réellement fait progresser le Québec. Son héritage est énorme. Mes condoléances à sa famille et à ses proches».

Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

«L'héritage de Claude Castonguay est d'une valeur inestimable: chez nous, la santé fait partie du bien commun. Mes condoléances à ses proches. Tout le Québec est en deuil».

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

«Si les grands hommes et grandes femmes se définissent plutôt par la réflexion soutenue que les allégeances du moment, Claude Castonguay fut un grand. Un très grand. Il y a quelques semaines encore, il était des réflexions du Québec, avec rigueur et audace. Sa trace sera durable».

Valérie Plante, mairesse de Montréal

«La métropole et le Québec tout entier perdent un pionnier et un ténor de la Révolution tranquille au legs immense. Mes pensées accompagnent la famille et les proches de M. Claude Castonguay».

Dre Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

«Je me rappellerai toujours le plaisir que j’ai eu à discuter avec M. Castonguay sur notre système de santé. Un grand sage qui avec son expérience, nous portait vers l’avant. Mes condoléances à sa famille et ses proches, en ces temps si difficiles».