Plus de 1800 cas au Québec et en Ontario

L’Ontario et le Québec ont comptabilisé samedi plus de 1800 nouveaux cas chacun de la maladie à coronavirus.

La province la plus populeuse au pays a rapporté 1873 infections de plus et 17 décès.

C’est la quatrième journée consécutive où le nombre de cas dépasse les 1800 en Ontario. Les secteurs les plus chauds sont Toronto (522 cas) et ses banlieues de Peel (436 cas) et de York (185 cas). À ce jour, la province compte 138 504 cas et 3933 morts.

Au Québec, on a recensé 1898 nouvelles contaminations samedi ainsi que 40 pertes de vie. Ce bilan de cas quotidiens est le plus élevé depuis le 5 décembre. Jusqu’ici, au cumulatif, la Belle Province demeure la plus touchée par la crise sanitaire au pays, avec 161 921 infections et 7475 décès.

Quelque 39 415 personnes ont subi un test de dépistage vendredi à travers le Québec.

«Nous enregistrons un nouveau record de prélèvements. J’en profite pour remercier les équipes qui travaillent sans relâche sur le terrain et dans nos laboratoires.

«C’est aussi pour eux que l’on doit continuer de limiter nos contacts», a dit le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sur Twitter.

Samedi après-midi, le Canada comptabilisait 452 612 cas (+3771) et 13 308 décès (+57).

La situation au Canada:

Québec: 161 921 cas (7475 décès)

Ontario: 138 504 cas (3933 décès)

Alberta: 76 792 cas (685 décès)

Colombie-Britannique: 40 797 cas (598 décès)

Manitoba: 20 392 cas (465 décès)

Saskatchewan: 11 475 cas (75 décès)

Nouvelle-Écosse: 1402 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 554 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 355 cas (4 décès)

Nunavut: 245 cas

Île-du-Prince-Édouard: 84 cas

Yukon: 58 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 20 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 452 612 cas (13 308 décès)