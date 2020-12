Un hiver différent pour nos snowbirds

Même si la pandémie en freine plus d’un dans leur élan pour s’envoler vers la chaleur, certains font fi des recommandations gouvernementales et partent coûte que coûte.

• À lire aussi: Les snowbirds assurés, mais sous condition

• À lire aussi: L’hiver de nos snowbirds: l’appel de la chaleur plus fort que tout

Pour Mario Lortie, un habitué du Sunshine State qui possède une résidence à Coral Spring, dans le sud de la Floride, la pandémie n’a jamais perturbé ses plans. Il profite d’ailleurs du soleil depuis la fin du mois d’octobre.

«Je suis chez nous autant en Floride qu’au Québec. Les gens sont aussi respectueux des règles aux deux endroits», soutient celui qui s’est envolé pour le sud des États-Unis le 23 octobre dernier.

Il est bien loin d’être le seul à voyager, selon lui. «L’avion était bien plein, ils sont à plein rendement», ajoute-t-il.

Le résident de Lac-Beauport compte toutefois revenir pour le temps des Fêtes, avant de repartir dans le Sud.

«S’il n’y avait pas de quarantaine [imposée au retour des voyageurs], Noël se passerait ici en famille, mais la quarantaine bloque ceux qui ne sont pas en télétravail», dit le voyageur de 56 ans.

Plus cher pour les assurances

L’ancien animateur de radio de Québec, Mario Grenier, s’est lui aussi envolé pour la Floride au cours des dernières semaines, fidèle à son habitude des dix dernières années.

Photo courtoisie

«Je vais jouer au golf, faire mes petites affaires, être au soleil. Je ne suis pas inquiet, c’est sûr que je fais attention. Ça ne peut pas être pire qu’au Québec», dit-il.

L’animateur de 62 ans, diabétique, affirme toutefois avoir pris soin de modifier ses assurances avant de partir. «Ça m’a coûté environ 400 $ de plus que d’habitude», précise-t-il.

En attendant l’ouverture de la frontière, Pierre Bourbeau, un retraité de la construction, loue un loft au mois à Québec, car il a toujours l’espoir de partir.

Photo Diane Tremblay

M. Bourbeau est propriétaire d’un condo à West Palm Beach. «J’attends juste que les douanes rouvrent. Sinon, je serais déjà parti. Là-bas, ça me prend un véhicule.»

Le retraité prend tout de même les choses du bon côté. «Qu’on respecte les consignes ici ou là-bas, ça ne change rien, sauf que là-bas, c’est plus chaud.»

«Moins compliqué que je pensais»

Après avoir soupesé le pour et le contre pendant une semaine, Diane Bourgault, 65 ans, de Sainte-Adèle, a finalement décidé de s’envoler vers la Floride avec son mari et son petit chien pour retrouver leur maison mobile du côté de Clearwater.

Photo courtoisie

«Ç’a été moins compliqué que je pensais. Le pire, ç’a été de prendre la décision de partir», dit-elle.

Plutôt que de faire transporter là-bas sa minifourgonnette, le couple a opté pour sa Polaris Slingshot (moto à trois roues). Cette solution s’est avérée deux fois moins coûteuse.

Leur moto est arrivée en Floride presque en même temps qu’ils débarquaient de l’avion. Mme Bourgault craignait d’avoir de la difficulté à trouver un transporteur, ce qui n’a pas été le cas finalement.

Mme Bourgault a aussi une raison médicale de partir. La dame souffre du syndrome de Raynaud, caractérisé par un problème de circulation sanguine au niveau des doigts et des orteils, et qui s’aggrave avec le froid.

DESTINATIONS PRÉFÉRÉES DES SNOWBIRDS QUÉBÉCOIS

Photo d'archives

68 % Floride (33 % Fort Lauderdale-Miami, 9 % Palm Beach)

7 % dans un État américain autre que la Floride

10 % Mexique

5 % Caraïbes

3 % Espagne

Type d’hébergement

46 % condominium

18 % maison

11 % maison mobile

15 % véhicule récréatif

5 % hôtel, auberge, etc.

Photo d'archives

Période de départ

33 % en novembre

24 % en janvier

Période de retour

57 % en avril

25 % en mars

Durée du séjour

43 % 4 mois et plus

22 % 3 mois

14 % 2 mois

13 % 1 mois

(Source : CAA-Québec)