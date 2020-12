«Un honnête voleur»: Liam Neeson fait (encore et toujours) le coup de poing

Réalisé par Mark Williams (l’excellente série «Ozark» sur Netflix), «Honnête voleur» est un divertissement... honnête, sans plus. Un long métrage dans lequel Liam Neeson joue... Liam Neeson.

Depuis «L’enlèvement», l’acteur de 68 ans s’est reconverti, avec succès il faut l’avouer, dans les films d’action. Ici, il incarne Tom Carter, un voleur de banques particulièrement doué. Il tombe amoureux d’Annie (Kate Walsh) et se doit donc, par honnêteté envers la femme qu’il aime, dans l'obligation de lui dévoiler son passé. Il veut également avouer ses crimes aux autorités de manière à ne plus avoir à fuir.

Il prend ainsi contact avec le FBI afin de laisser savoir aux autorités qu’il a dérobé neuf millions de dollars dans différents établissements. Mais voilà, deux agents véreux (Jai Courtney et Anthony Ramos) veulent s’approprier le magot. Tom est donc plongé dans une situation où il doit se battre contre le FBI pour prouver son honnêteté (d’où le titre).

À la fois réalisateur et scénariste, Mark Williams fait dans la recette facile. On sent le rôle écrit pour Neeson qui ne tranche en rien avec les autres personnages que ce dernier incarne depuis plusieurs années.

Côté action, on trouve tout ce à quoi on s’attend: des poursuites de voitures, des combats et des cascades. Côté psychologie des personnages, les portraits sont dressés dans le premier tiers du film, la suite perdant nettement de son intérêt en raison de l’omniprésence de l’action.

Loin d’être un navet, «Un honnête voleur» n’a pourtant rien de bien mémorable. C’est l’un de ces films moyens qu’on regarde par ennui.

Note: 2,5 sur 5