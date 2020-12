Arrêté après avoir escaladé un avion en train de décoller

Un homme a été arrêté à l’aéroport de Las Vegas, samedi, après avoir escaladé l’aile d’un avion sur le point de décoller.

L’appareil de la compagnie aérienne «Alaska Airlines» était à deux doigts de s’envoler vers la ville de Portland lorsque le pilote a remarqué quelque chose d’inhabituel.

Quelqu’un avait traversé le périmètre de sécurité de la piste de décollage et s’était dirigé vers l’avion. Ce dernier s’est empressé pour grimper sur l’aile gauche de l’avion.

La scène, filmée par l’un des passagers, montre l’homme s’asseoir, ramper et marcher sur l’aile. Ce dernier a d’ailleurs pris le temps d’enlever ses bas et ses souliers avant d’escalader l’extrémité de l’aile.

Après avoir remarqué l’arrivée des policiers, il a paniqué et est tombé sur la piste un peu plus bas. Les officiers en ont profité pour le maitriser et l’escorter à une clinique médicale.

En raison de cet événement, le vol a été retardé de plusieurs heures.