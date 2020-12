Brian Mulroney opéré d’urgence

L’ancien premier ministre fédéral Brian Mulroney récupérait dimanche après avoir été opéré d’urgence.

«Je voulais simplement vous aviser que mon père se sent mieux et se repose maintenant à la maison. Merci à tous pour vos beaux messages. Ma famille et moi apprécions votre amour et votre soutien», a affirmé sa fille Caroline Mulroney sur Twitter, dimanche.

Merci à tous pour vos beaux messages. Ma famille et moi apprécions votre amour et votre soutien. — Caroline Mulroney (@C_Mulroney) December 13, 2020

L’ex-chef conservateur de 81 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital vendredi après s’être senti mal alors qu’il se trouvait à Palm Beach en Floride où il a l’habitude de passer plusieurs semaines, selon le réseau Global.

C’est sa femme Mila qui aurait appelé une ambulance voyant que son mari ne se portait pas bien. Une fois à l’hôpital, Brian Mulroney a été opéré. La nature de son problème de santé n’a pas été révélée.

De retour chez lui, l’ancien politicien québécois devrait être en mesure de récupérer complètement à la suite de cette opération, selon Global News.

Brian Mulroney a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993. Il est le président du conseil d’administration de Québecor et Québecor Média, ainsi qu’associé principal du bureau d’avocats Norton Rose Fulbright Canada.