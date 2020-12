Cocktail météo: prudence sur les routes dans l'est du Québec

Les automobilistes devront être prudents sur les routes aujourd’hui à Québec puisqu’après une chute de neige importante jumelée à de la poudrerie dans la nuit de samedi à dimanche, voilà que de la pluie verglaçante s’abat sur la région.

Un avertissement de tempête hivernale est d’ailleurs en vigueur pour Bellechasse, Côte-de-Beaupré—L’Île-d’Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert et Valcartier—Stoneham.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Moins d’un millimètre de verglas est attendu dans ces secteurs ce matin, d’après Environnement Canada qui précise que les précipitations se changeront en pluie en mi-journée.

«Les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacés et glissants. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines», indique l’organisation fédérale.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Des débordements mineurs pourraient également avoir lieu dans les zones côtières des secteurs susmentionnés.

Plus intense dans l’Est

De son côté, l’Est-du-Québec a droit à une véritable tempête de neige. On en attend entre 15 et 20 cm dans une grande partie du Bas-Saint-Laurent. Tandis que la Côte-Nord peut s’attendre à voir une accumulation de neige allant jusqu’à 30 cm entre Les Escoumins et Port-Cartier.

Photo Agence QMI, Guy Martel

De son côté, le Saguenay—Lac-Saint-Jean devrait recevoir une dizaine de centimètres de neige sur son territoire au courant de la journée.

Des vents modérés à intenses causeront toutefois de la poudrerie sur l’ensemble de ces régions au courant de la journée. La visibilité sur les routes pourrait donc être affectée.