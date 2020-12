COVID-19: aucun contrôle au Québec, stabilisation en Ontario

Contrairement à son voisin ontarien, le Québec ne parvient toujours pas à contrôler sa hausse de cas de COVID-19, attisant toujours plus la crainte d'un nouveau confinement.

Dimanche, la province est venue bien près de battre son record de nouveaux cas quotidiens.

La Belle Province a cumulé 1994 nouvelles infections en 24 heures, en plus de 33 décès. Il s'agit de la seconde pire journée dans la province pour le nombre de cas quotidien, après le record de 2031 publié le 5 décembre.

Ce nouveau bilan difficile s'inscrit dans une tendance plutôt inquiétante. Une fois de plus, le Québec a vu son nombre d'infections moyen journalier grimper significativement, celui-ci étant passé de 1508,7 lors de la semaine du 30 novembre au 6 décembre à 1759,4 lors de la dernière semaine, du 7 au 13 décembre.

Il s'agit d'un bond de 16,6 %, similaire à l'augmentation de 17,4 % observée une semaine plus tôt, ce qui confirme que le virus circule plus que jamais au Québec.

Mieux en Ontario

Au contraire, l'Ontario a vu la progression du virus ralentir sur son territoire, le nombre moyen d'infections par jour étant passé de 1794,7 à 1838,9. Il s'agit d'un bond de seulement 5,6 %, bien moindre que ceux observés dans les derniers temps, qui ont permis à la province d'éviter d'atteindre une moyenne de 2000 nouveaux pas par jour.

Mieux encore, l'Ontario a dévoilé un bilan sous la moyenne des derniers jours, dimanche, avec l'annonce de 1677 contaminations et de 16 décès.

Statu quo dans l'Ouest

Si le Québec fait pâle figure en nombre absolu, le pire bilan au prorata de la population a cependant, à nouveau, été publié par l'Alberta.

Les laboratoires de cette province, qui compte environ deux fois moins d'habitants que le Québec, ont dénoté 17171 tests positifs de plus dimanche, tandis que 22 décès se sont ajoutés

Ce faisant, la principale province des Prairies a franchi les caps des 80 000 cas et des 700 morts liés à la pandémie.

Le Manitoba (273 cas, 7 morts) et la Saskatchewan (222 cas, 3 morts) ont, de leur côté, annoncé des bilans plus petits que la moyenne des derniers jours.

Plus à l'est, les Maritimes sont demeurées plutôt épargnées par le virus, avec seulement deux cas recensés au Nouveau-Brunswick et six en Nouvelle-Écosse.

Au total, 5891 cas et 81 décès liés à la COVID-19 ont été recensés au pays dimanche, faisant passer le bilan canadien à 460 743 diagnostics officiels de SRAS-CoV-2, incluant 13 431 décès. Ce bilan exclu, comme à l'habitude, la Colombie-Britannique qui ne dévoile pas ses données lors des fins de semaine.

La situation au Canada:

Québec: 163 915 cas (7508 décès)

Ontario: 140 181 cas (3949 décès)

Alberta: 80 099 cas (719 décès)

Colombie-Britannique: 40 797 cas (598 décès) (chiffres de vendredi)

Manitoba: 21 023 cas (490 décès)

Saskatchewan: 11 971 cas (89 décès)

Nouvelle-Écosse: 1415 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 557 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 358 cas (4 décès)

Nunavut: 247 cas

Île-du-Prince-Édouard: 89 cas

Yukon: 58 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 20 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 460 743 cas (13 431 décès)