La prison à vie pour un vendeur de drogue violent?

Un criminel de carrière reconnu coupable de gestes d’une extrême violence risque d’être déclaré délinquant dangereux, notamment pour avoir défiguré un homme à coups de poing.

En août 2018, Tim Smith, qui en menait large dans le commerce illégal de la drogue à Saint-Georges, en Beauce, a sauvagement battu, menacé et volé Simon Boucher, un jeune boxeur local qui refusait de travailler pour lui. Pour le convaincre davantage, Smith a menacé de brûler la maison de son entraîneur et de «s’occuper» des enfants de ce dernier.

Le boxeur et l’entraîneur ont fini par porter plainte à la police, et, peu après, Smith est arrêté et son domicile est perquisitionné. Un peu plus de 130 000 $ en argent, 2 kilos de cocaïne, environ un kilo de haschisch et une vingtaine de livres de cannabis ont été saisis au cours de l’opération.

Quelques jours après son arrestation, trois véhicules stationnés chez l’entraîneur ainsi que le garage de ce dernier sont incendiés durant la nuit. Il sera prouvé en cour que Smith a commandé ce méfait depuis sa cellule, à titre de représailles.

En avril 2020, à l’issue d’un procès devant la Cour supérieure relativement à cette affaire, Tim Smith a écopé d’une peine d’emprisonnement de neuf ans.

Mais, il y a plus. À la suite des plaintes du boxeur et de son entraîneur, des langues se sont déliées sur des crimes commis par Smith antérieurement. Deux individus qui ont été tabassés par le criminel ont donc aussi porté plainte contre lui, ce qui lui a valu un autre procès, tenu parallèlement au premier, mais cette fois-ci devant la Cour du Québec.

Selon ce qui a été dit en cour, Smith se présente au domicile de Randy Guenette, le 7 avril 2018, avec l’intention d’apprendre où il se procure la cocaïne qu’il consomme. Smith avait le monopole du trafic à Saint-Georges et ne tolérait aucune concurrence. Guenette lui répond : «ce n’est pas de tes affaires». Smith cogne alors Guenette à la tête et ce dernier réplique en le frappant au visage. Un homme de main appuie Smith, et s’en suit une bagarre où le trafiquant a le dessus et défigure Guenette après une dizaine de coups de poing.

L’autre plaignant, Christopher Bonneau, a dit avoir été battu pendant l’été 2018, mais les détails de l’agression n’ont pas été divulgués, étant donné que l’accusé a finalement reconnu sa culpabilité avant la divulgation de la preuve.

Smith, actuellement âgé de 31 ans, est en attente de sa peine dans les dossiers Guenette et Bonneau.

Ces deux procès s’ajoutent au dossier du malfrat qui avait été condamné en 2008 et 2010 à des peines d’emprisonnement pour des affaires de stupéfiants, de voies de fait graves, d’agression armée et complot, notamment. Il avait aussi été reconnu coupable de menaces en 2016.

Or, à la fin novembre, lors de sa dernière comparution au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, la procureure de la Couronne, Me Audrey Roy-Cloutier, a déposé une demande d’évaluation pour déterminer s’il doit être déclaré délinquant dangereux. Cela permettrait à la justice de mieux contrôler l’individu et de mieux protéger le public, en le gardant derrière les barreaux pour une «période indéterminée» tel que le permet la loi, ce qui n’exclut pas la prison à vie s’il n’arrive pas à démontrer des améliorations en cours de détention.

«Pour être déclaré délinquant dangereux, il faut avoir purgé deux peines de détention fédérale et avoir commis des crimes à caractère violent, avoir causé des sévices graves à la personne», a souligné Me Roy-Cloutier, tout en assurant que Tim Smith satisfait à ces critères.

Le juge au dossier a accepté la requête de la Couronne et Smith subira une évaluation à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, un processus qui pourrait prendre quelques mois et qui retarde d’autant le prononcé de la peine de son deuxième procès. Le criminel devrait donc revenir en cour au début de 2021 pour connaître le résultat de son évaluation et pour recevoir sa sentence.

À la fin de l’exercice 2018-2019, il y avait, au Québec, 114 délinquants dangereux actifs, dont 92 derrière les barreaux pour une durée indéterminée, selon des données obtenues de Service correctionnel Canada. Pour l’ensemble du Canada, il y en avait 826, dont 655 condamnés à une peine d’une durée indéterminée.