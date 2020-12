L'ancien ministre libéral Alfonso Gagliano est mort à 78 ans

L'ancien ministre fédéral Alfonso Gagliano, dont la carrière avait pris fin dans la foulée du scandale des commandites, est décédé à l'âge de 78 ans, a confirmé un ancien député libéral à l'Agence QMI.

La nouvelle avait d'abord été annoncée dimanche matin par Radio-Canada, qui citait la fille de M. Gagliano, Imma.

Né en Sicile, dans le sud de l'Italie, Alfonso Gagliano était arrivé au Canada pendant son adolescence, à l'âge de 16 ans.

Il entame sa carrière en tant que commissaire d’école, en 1977, puis devient, en 1983, président de la Commission scolaire Jérôme-Le Royer.

Élu pour une première fois aux Communes sous la bannière du Parti libéral du Canada en 1984, l'ancien député de Saint-Léonard-Saint-Michel (qui à l’époque se nommait Saint-Léonard-Anjou) a comme premier rôle à la Chambre des communes celui de porte-parole de l’opposition en matière de petites et moyennes entreprises, de Revenu Canada et de la Société canadienne des postes.

Au fil des années, Alfonso Gagliano prend du galon au sein du parti en devenant whip en chef de l’opposition officielle en 1991. Il préside d’ailleurs le caucus libéral du Québec de 1988 à 1991.

Il est ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à partir de juin 1997 dans le gouvernement de Jean Chrétien, poste qu'il occupe jusqu'à sa démission en janvier 2002.

Le passage d'Alfonso Gagliano en politique a surtout été marqué par le scandale des commandites, son nom revenant souvent devant la commission Gomery, chargée de faire la lumière sur ces événements.

Rappelons que le gouvernement libéral avait dépensé quelque 250 millions de dollars de fonds publics en commandites pour promouvoir l'unité nationale, ce qui s'était soldé par des détournements de fonds vers des proches du Parti libéral du Canada.

Le programme des commandites avait été mis sur pied au lendemain de la défaite de justesse du camp du Oui au référendum pour la souveraineté du Québec de 1995.

En tant que ministre des Services gouvernementaux, Alfonso Gagliano était responsable de ce programme et avait dû s'expliquer devant la commission Gomery, notamment pour expliquer pourquoi lui et son bureau étaient régulièrement intervenus dans la gestion du programme et l'attribution de fonds.

Après son départ, l'ancien député était devenu ambassadeur du Canada au Danemark, avant d'être démis de ses fonctions en 2004 par le gouvernement libéral de Paul Martin. M. Gagliano avait tenté d'attaquer en justice ce dernier pour 8,5 millions $ en clamant qu'il avait été congédié injustement, sans succès.

Après sa carrière politique, Afonso Gagliano s’est redirigé vers la production de vin. Il a fondé le Vignoble Gagliano à Dunham, en Estrie, dont il s'est occupé jusqu'à la fin de sa vie.