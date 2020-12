Un homme de 46 ans perd la vie dans un incendie à Boischatel

Un homme de 46 ans a péri dans les flammes d’un incendie qui s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à Boischatel, au nord-est de Québec.

Le brasier s’est déclaré un peu avant 23 h sur la rue des Résurgences. Il aurait pris naissance au sous-sol d’une résidence avant de se propager dans le reste de la maison. Ce sont des occupants de la demeure, deux septuagénaires, qui ont alerté les autorités, explique le sergent Louis-Philippe Bibeau, de la Sûreté du Québec.

Photo Agence QMI, Guy Martel

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont constaté qu’il y avait un corps inanimé au sous-sol de la résidence unifamiliale. L’individu, un homme de 46 ans, a été transporté au centre hospitalier où son décès a été rapidement constaté.

Les deux septuagénaires ont également été reconduits à l’hôpital puisqu’ils avaient été incommodés par la fumée. Toutefois, ils ne souffriraient d’aucune blessure sérieuse. La maison, quant à elle, a été lourdement endommagée.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«C’est l’unité des Crimes majeurs qui s’occupe de l’enquête. Un technicien en scène d’incendie se rendra aussi sur place pour analyser les lieux et déterminer les causes de l’incendie», explique M. Bibeau.

Du côté de la SQ, on parle d’un feu de «cause inconnue» qui aurait pris naissance dans le sous-sol du bâtiment et non d’un incendie potentiellement criminel.

L’unité des Crimes majeurs est toujours appelée à enquêter lorsqu’un corps est retrouvé dans un feu, «pour s’assurer que [le brasier] ne camoufle pas autre chose», explique le porte-parole du corps de police provincial.