Une dizaine d’asymptomatique pour chaque cas positif au Québec

Pour chaque cas positif de COVID-19 dans la province, les experts en santé estiment qu’il y a une dizaine de personnes asymptomatiques atteintes de la maladie qui ignore leur positivité.

L’épidémiologiste Nimâ Machouf explique que cette statistique est calculée à l’aide du retraçage des contacts de personnes ayant été déclarées positives au coronavirus.

«On les teste et après on regarde s’ils avaient des symptômes ou pas. Quand on découvre qu’on a trouvé des personnes positives et asymptomatiques, on peut faire un ratio pour voir quelle est la proportion qui est asymptomatique qu’on retrouve», explique la Dre Machouf.

Selon elle, il faudra tout faire dans les prochaines semaines pour qu’il éviter qu’il y ait une surcharge dans les hôpitaux dans les mois à venir.

«Si on veut aller vers des mesures restrictives, faisons-le pendant les Fêtes ou à peu près 75% du Québec est en pause. Ce serait beaucoup moins contraignant pour tout le monde», croit-elle.

Au contraire, elle est d’avis que d’être forcé de tout refermer après le retour à l’école et au travail serait bien pire.

N’empêche que coûte que coûte, nombreux sont les Québécois qui vont se rassembler pendant le congé des Fêtes même s’il est interdit de le faire.

La Dre Machouf met en garde la population contre le danger de se réunir sans avoir fait une quarantaine au préalable.

«On doit être conscient qu’on peut être une personne infectée qui pourrait infecter d’autres personnes», dit-elle.

Elle incite donc les personnes qui tiennent absolument à se réunir à le faire à l’extérieur pour éviter les espaces clos où la propagation du virus est plus importante.

«On peut se rencontrer à l’extérieur. Il n’y a pas de danger à l’extérieur, ça ne se transmet pas. De toute façon, on est tous emmitouflés. Gardez la distance et allez vous voir à l’extérieur», lance-t-elle.

Et pour ceux et celles qui pensent que l’arrivée d’un vaccin est synonyme d’un retour à la normale, méfiez-vous. Pour qu’un vaccin soit efficace, il faut qu’au moins 60 à 70% de la population soit vaccinée, indique l’épidémiologiste.