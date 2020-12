Céline Dion rend hommage au meilleur ami de René, emporté par la COVID

Céline Dion a rendu hommage dimanche à Pierre Lacroix, décédé dimanche à Las Vegas des suites de la COVID-19 à seulement 72 ans.

Si Pierre Lacroix était connu pour sa carrière prestigieuse dans le monde du sport, l’ancien directeur général des Nordiques de Québec avait une place bien spéciale dans la vie de Céline Dion.

Pierre Lacroix était le meilleur ami de René Angélil, et Céline a publié un message de condoléances sur sa page Facebook.

«Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de Pierre Lacroix. Pierre était le meilleur ami de René et nous avons partagé tant de moments merveilleux avec lui et son épouse Coco. Quel privilège de les avoir tous les deux dans nos vies. Mes pensées vont à Coco et à leurs fils Martin et Éric, ainsi qu'à toute leur famille. Avec tout notre amour, Céline, René-Charles, Nelson & Eddy xx...»

Ayant été l’agent de plusieurs joueurs, dont Patrick Roy, Lacroix est devenu le DG et le président des Nordiques de Québec en 1994 avant de suivre la concession quand elle a déménagé à Denver l’année suivante.

Plusieurs partisans de hockey québécois se rappellent la fameuse transaction conclue par le dirigeant à sa première campagne au Colorado.

Le 6 décembre 1995, il a mis la main sur son ancien client, Patrick Roy, qui venait de vivre une soirée infernale au vieux Forum de Montréal quatre jours auparavant.

ARCHIVES | MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Avant de permettre à l’Avalanche de devenir l’une des meilleures équipes de la fin des années 1990 et du début des années 2000, Lacroix a représenté certains des Québécois les plus en vogue du circuit Bettman.

Il a notamment été l’agent des anciens capitaines du Canadien de Montréal Pierre Turgeon et Vincent Damphousse.

De plus, Lacroix a été un fervent défendeur du retour d’un club de la LNH à Québec.